Nổ súng bắt kẻ giết người, cướp xe

Trước đó, Huy thuê xe ôm của ông Phạm Văn Tỵ (trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) đi từ quận Hải Châu về quận Liên Chiểu, rồi yêu cầu ông Tỵ chạy xe ra bãi dương gần biển để trả tiền. Đến nơi, Huy rút dao đâm ông Tỵ nhiều nhát. Trong lúc ông Tỵ kêu cứu thì may mắn có đoàn xe áp tải tội phạm của Công an TP Đà Nẵng đi qua. Các chiến sĩ công an lao tới giải cứu ông Tỵ. Do Huy chống trả quyết liệt nên các chiến sĩ phải nổ súng mới bắt được. Ông Tỵ được lực lượng công an đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo thông tin ban đầu, Huy là đầu bếp của một nhà hàng tại Đà Nẵng.

LÊ PHI