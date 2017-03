Nổ súng triệt phá ổ đá cá ăn tiền

Theo điều tra ban đầu, tụ điểm này do Phan Phước Chín (tự Kề) đứng ra tổ chức cho các con bạc tham gia sát phạt, thu tiền xâu. Các con bạc sử dụng hình thức “chọi” cá rồi bắt độ, ăn tiền. Đây là một “chiêu” mới trong giới cá độ, cờ bạc. Các con bạc khi đến tham gia thường mang theo cá hòa lan để “chọi” với nhau. Chủ sới sẽ bày một chậu xi măng lớn, sau đó các con bạc thả vào đó hai con cá hòa lan giống đực cùng một con cá hòa lan giống cái. Hai con cá đực sẽ đấu với nhau quyết liệt trong vòng một hiệp (20 phút) để các con bạc bên ngoài cá cược. Với hình thức cá độ như trên, mỗi ngày sới bạc này đã thu hút hàng chục người tham gia.

Khi công an ập vào, các con bạc hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, tìm cách trốn thoát. Công an phải nổ liên tiếp hai phát súng chỉ thiên uy hiếp và bắt gọn các đối tượng tham gia đá cá. Tại hiện trường, cơ quan công an tạm giữ một số tiền khá lớn, cùng một số dụng cụ để cá độ như các xô nhỏ đựng cá hòa lan, chậu xi măng lớn, bảng ghi tỉ lệ cá cược, thắng thua… Theo Trung tá Kiều Văn Vương, Đội trưởng Đội CSHS (Công an quận Thanh Khê), những người tham gia ổ đá cá này chủ yếu là ngư dân. Ngoài ra, cơ quan công an đang tiến hành xác minh làm rõ một số đối tượng là giang hồ “cộm cán”, đối tượng có tiền án… tham gia vào tụ điểm này.

TẤN TÀI