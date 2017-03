Nổ súng vì không vượt được xe cùng chiều

Theo anh Nguyễn Văn Thiệp (lái xe của Trường ĐH An ninh), chiều 15-6, anh lái xe đưa học viên từ hướng Đồng Nai về Bà Rịa-Vũng Tàu. Khi đến địa bàn huyện Long Thành (Đồng Nai) thì ô tô 72A-040.49 phía sau báo hiệu xin vượt. Thấy không an toàn nên anh chưa nhường đường. Khi xe đến địa phận thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành anh dừng lại vì đèn đỏ thì ô tô phía sau chạy lên cúp đầu xe. Anh xuống xe thì một người trên ô tô kia đến đánh. Thấy anh bị đánh, các học viên trên xe bước xuống can ngăn thì một người (sau này xác định là ông Vũ - PV) rút súng ra đe dọa nên anh và các học viên lên xe bỏ đi.

Khẩu súng hơi ngạt đã giao nộp cho công an. (Ảnh do anh Thiệp chụp lại)

Anh Thiệp chạy xe tới địa bàn xã Tân Hải (Bà Rịa) thì những học viên báo là xe bị bắn nên dừng lại kiểm tra. Lúc này ô tô phía sau cũng dừng lại nên hai bên cự cãi. Ông Vũ tiếp tục rút súng ra đe dọa rồi cho nổ nhiều phát. Lúc này người thân anh Thiệp đi ngang qua hỗ trợ và phía anh Thiệp tước được súng. Sau đó ông Vũ bị nhiều người đánh phải đưa đi cấp cứu.

Nhận tin, cảnh sát 113 đến hiện trường lập biên bản, giao khẩu súng cho Công an xã Tân Hải tạm giữ.

Theo Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, khẩu súng trên do Ban Chỉ huy quân sự TP Bà Rịa cấp cho Ban Chỉ huy quân sự thuộc Sở VH-TT&DL tỉnh này để bảo vệ các mục tiêu, sự kiện văn hóa… Việc sử dụng súng như trên là sai và công an đang điều tra để xử lý.

LINH TUYỀN