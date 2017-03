Nổ súng vì tưởng là tội phạm

Đã gửi đơn tố cáo về việc con bà là Nguyễn Hoàng Duy (20 tuổi, bị khuyết tật, không nói được nhưng có khả năng nhận thức) bị Công an thị trấn Đất Đỏ nổ súng truy đuổi và đánh gây thương tích. Hiện Duy đã xuất viện với chân phải gãy xương bị bó bột. Bạn của Duy là Cao Văn Toàn cũng bị một số vết thương trên người do bị đánh.

Tối 27-6, Toàn chở Duy bằng xe máy không đội mũ bảo hiểm. Cả hai bị tổ tuần tra của Công an thị trấn Đất Đỏ phát hiện đuổi theo. Trên đường truy đuổi, công an nổ năm phát súng chỉ thiên. Chạy khoảng 10 km, xe hết xăng Toàn chạy xuống ruộng bị công an đuổi theo còng tay đưa về trụ sở. Còn Duy cũng bị công an trấn áp rồi đưa đi cấp cứu. Sau đó, Toàn bị lập biên bản vi phạm giao thông với lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và rú ga trong khu dân cư.

Sau khi nhận đơn tố cáo, Trung tá Lý Ngọc Quân, Trưởng Công an thị trấn Đất Đỏ, cho biết đã yêu cầu tổ tuần tra giải trình. Ông Quân khẳng định đây là tổ tuần tra trấn áp tội phạm không phải tuần tra giao thông. Bởi công an thị trấn không có chức năng tuần tra giao thông trên quốc lộ.

Khi phát hiện Toàn và Duy chạy xe ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm nên tổ yêu cầu dừng xe kiểm tra. Cả hai không chấp hành mà bỏ chạy nên tổ đuổi theo và nổ súng chỉ thiên. Sau khi bắt được cả hai thì phát hiện Duy bị đau chân nên công an vẫy xe người đi đường đưa Duy vào Trung tâm Y tế huyện. Ông Quân khẳng định Công an thị trấn Đất Đỏ không gây ra thương tích cho Toàn và Duy.

trong trường hợp này, Toàn và Duy cố tình không chấp hành nên lực lượng phải nổ đến năm phát súng.

Theo ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Điều tra Tổng hợp, Công an huyện Đất Đỏ, quan điểm của công an huyện và tỉnh là không bao che sai phạm. Trong một số trường hợp đặc biệt nguy hiểm hoặc tội phạm có dấu hiệu chống đối, bỏ trốn công an mới được quyền nổ súng chỉ thiên. Khi tuần tra giao thông thì không được phép nổ súng. Trong vụ việc này, cần xác định rõ đây là tổ tuần tra trấn áp tội phạm hay tuần tra giao thông.

TRÙNG KHÁNH