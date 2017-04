Nổ tại phòng chờ xe Phương Trang, ba người bị thương

Sau tiếng nổ, lửa cuộn lên từ dãy ghế ngồi, hành khách hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Lực lượng bảo vệ, nhân viên bến xe nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập ngay đám cháy trong vài phút. Có ba hành khách bị thương nhẹ (hai nam, một nữ) được đưa đi bệnh viện sơ cứu.

Các đơn vị nghiệp vụ của công an và Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ phong tỏa hiện trường tiến hành khám nghiệm, xem lại toàn bộ hình ảnh camera ghi lại trước, trong và sau khi xảy ra vụ nổ.

Công an và lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: GIA TUỆ

Qua xác minh, một trong ba hành khách bị thương là La Hoàng Sang (28 tuổi, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM) chính là người gây nổ. Sang khai trong túi xách mang theo 1 kg KClO­ 3 ­, 1 kg bột than hoạt tính, 0,5 kg lưu huỳnh và chai keo dán sắt. Do Sang xem trên mạng công thức pha trộn hóa chất làm chất cháy, tạo chữ kết tủa màu trắng trên mặt đất nên Sang hiếu kỳ mua các hóa chất trên về làm thử. Trong lúc chờ xe về lại TP.HCM, các hóa chất phát cháy kèm tiếng nổ.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Phan Minh Tấn - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết: “Bước đầu qua thu thập chứng cứ, làm việc với người liên quan, công an xác định vụ nổ tại phòng chờ hãng xe Phương Trang không phải là một vụ phá hoại. Hiện công an tạm giữ hành chính La Hoàng Sang chờ kết luận chính thức sẽ xử lý”.

GIA TUỆ