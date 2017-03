Nỗi đau của cô gái bị bạn cũ ép làm nô lệ tình dục

Yêu phải kẻ lá mặt lá trái

Công an Hà Nội vừa tạm giữ Đào Văn Cường (SN 1987, trú tại Bìm Sơn, Thanh Hóa), để làm rõ hành vi cưỡng dâm. Nạn nhân của Cường là cô người yêu cũ, tên Nguyễn Thị Hân (tên đã được thay đổi).

Nhìn Cường, chẳng ai nghĩ thanh niên này lại có hành vi đồi bại với người yêu cũ

Cường và Hân vốn là bạn từ thời trung học. Hai người đã có tình cảm yêu đương từ khi còn học cấp ba. Thế nhưng, trái với vẻ ngoài đẹp trai như trai Hàn Quốc, học ở trường đại học danh tiếng ngoài Hà Nội, Cường có tính gia trưởng, vũ phu. Đã không ít lần Hân bị cường đánh đập. Càng kéo dài thời gian yêu đương, Hân càng nhận ra mình không thể yêu và chịu đựng Cường nên đúng ngày lễ tình nhân 14.2 cô nói lời chia tay.

Dù đã chia tay nhau, nhưng vì đã yêu nhau vài năm nên Cường ra vẻ còn yêu Hân nồng thắm và vẫn muốn níu kéo. Cuối tháng 2, sau ngày Hân nói lời chia tay dứt khoát, Cường vẫn hẹn Hân tới chỗ ở của mình để nói chuyện lần cuối. Tại đây, hai người đã “yêu lần cuối”. Trong lúc hai người quan hệ, Cường đã lén đặt máy ảnh quay lại cảnh ân ái giữa hai người.

Có được “vũ khí” trong tay, Cường liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa và dùng đoạn clip ghi lại cảnh quan hệ tình dục giữa hai người để cưỡng ép Hân phải tiếp tục tới “chiều ý” mình. Bị Hân cự tuyệt, cuối tháng 8, Cường dọa sẽ tung đoạn clip lên mạng internet. Vì sợ Cường làm thật, Hân đã phải cắn răng ngoan ngoãn chiều các “bài yêu đương” của Cường.

Bị biến thành nô lệ tình dục cho người yêu cũ, Hân không thể dứt ra nổi vì gã này dọa sẽ gửi clip tới nơi làm việc của cô. Lần gần đây nhất vào các ngày 12 và 13.12, Cường tiếp tục nhắn tin chửi bới, đe dọa Hân qua chat nhằm buộc cô gái phải đến gặp hắn ta, nếu không hắn sẽ gửi đoạn clip ghi lại cảnh hai người quan hệ với nhau đến công ty thật chứ không dọa như mọi khi nữa.

Quá hoang mang sợ hãi, Hân đã trình báo cảnh sát.

Nỗi đau không nước mắt của cô gái trẻ

Không thể nói hết nỗi sợ hãi, đau đớn của Hân khi bị Cường ép làm nô lệ tình dục cho hắn ta. Một mặt, Cường tỏ ra ngọt ngào mỗi lần muốn lên giường với cô. Nếu cô chỉ cần nói “em có việc bận” thì lập tức thanh niên này không tiếc những lời bẩn thỉu sỉ nhục, chửi bới nạn nhân. Và Cường không lần nào quên nhắc tới đoạn clip ân ái của hai người trước đây để khống chế Hân.

Có lần Hân cương quyết không tới gặp, thì đúng ngày 22.9, Cường gửi đoạn clip ghi lại cảnh quan hệ tình dục giữa hai người vào hòm thư điện tử của Hân để khủng bố tinh thần nạn nhân.

Hân lại cắn răng làm những gì Cường yêu cầu. Tới ngày 17.11, Hân trái ý nên Cường tiếp tục tra tấn tinh thần cô bằng cách gửi USB có chứa đoạn clip trên đến công ty H. kèm lời nhắn: “Gửi cho em phần 1 làm kỷ niệm nha! Khi nào anh thích anh sẽ gửi phần 2 cho công ty em... Rồi sau này anh sẽ vứt những thứ này lung tung, rồi người ta cũng nhặt được và họ làm gì với nó anh không dám chắc đâu”.

Sau một thời gian sống trong sợ hãi và tủi nhục, Hân như người mất hồn. Không còn đủ sức chịu đựng hành vi thú tính của Cường, Hân đã nói chuyện với người thân. Biết việc này, nhiều lần gia đình chị Hân đã đến gặp riêng Cường và gia đình anh ta nói chuyện để Cường buông tha Hân nhưng trước sự xuống nước của gia đình người yêu cũ, Cường càng hả hê, liên tục khủng bố, uy hiếp Hân hơn nữa.

Trầm trọng hơn, sau khi nghe tin Hân đang có người theo đuổi, ngày 12 và 13.12, Cường chat chửi bới Hân và dọa sẽ mang tiếp đoạn clip ân ái của hai người tới công ty cô một lần nữa. Chẳng thể chịu đựng được kẻ thú tính thêm nữa, Hân đã quyết định trình báo cảnh sát.

Cường đã được triệu tập ngay sau đó. Tiến hành điều tra, cơ quan công an thu được một số đoạn chat giữa Cường và chị Hân với nội dung Cường ép buộc Hân phải dùng thân thể, tình dục để đổi lại tự do. Nhiều lần kẻ thú tính yêu cầu nạn nhân phải đến nhà nghỉ, nếu không sẽ tung clip lên mạng hoặc gửi cho nhiều người. Kiểm tra máy tính của Cường, cơ quan công an cũng tìm được đoạn clip mà Cường quay lén lút quan hệ với Hân.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Thế nhưng qua vụ việc này, mong rằng sẽ không còn những nạn nhân như Hân. Đừng vì xấu hổ mà để kẻ xấu lợi dụng, uy hiếp trong một thời gian quá dài.

Theo Bưu điện Việt Nam