Nói đùa, bị cấm bay một năm

Cuối tháng 11-2015, tại Cảng hàng không Vinh, hành khách Đoàn khi lên máy bay của hãng VietJet đi TP.HCM có đem theo một bọc đựng đồ. Lúc qua cửa soi chiếu, nhân viên an ninh yêu cầu mở ra để kiểm tra trực quan thì bất ngờ nhận được câu nói của ông Đoàn: “Trong hành lý của tôi có… bom”. Sau đó, người này còn tiếp tục có hành động gây mất trật tự, buộc nhân viên an ninh phải khống chế, cách ly và có biện pháp kiểm tra hành lý nghi vấn. Kết quả kiểm tra cho thấy bên trong bọc hành lý của ông Đoàn không có bom.

Hãng hàng không VietJet và lực lượng an ninh của Cảng hàng không Vinh đã lập biên bản từ chối làm thủ tục bay, đồng thời bàn giao ông Đoàn cho Cảng vụ hàng không Miền Bắc tại Vinh để xử lý. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, hành khách Đoàn thừa nhận do say rượu nên đã nói đùa.