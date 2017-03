Nỗi niềm kẻ làm chuyện đồi bại với hai mẹ con hàng xóm

Sớm kiếm tiền, nhanh sa ngã

Nguyễn Quốc Cường (ngụ ấp 1, xã Núi Thượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) là con thứ hai trong một gia đình có 3 anh em trai. Câu “Tam nam bất phú” rất đúng với hoàn cảnh gia đình Cường vì gia đình cậu chỉ làm nghề nông thuần túy, dù quanh năm vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cha mẹ cậu làm đủ nghề nhưng kinh tế gia đình vẫn eo hẹp và thuộc diện khó khăn nhất nhì ấp.

Hoàn cảnh gia đình như vậy nên đương nhiên chuyện đi học của anh em Cường là vấn đề lớn. Không đủ tiền trang trải cho đàn con cùng ăn học một lúc, cha mẹ Cường đành cho cậu con cả nghỉ học khi mới hết cấp 2 để ở nhà phụ cha mẹ mưu sinh.

Từ nhỏ, Cường đã là đứa bé cứng cỏi và có phần cá tính nên cũng rất ý thức khi thấy anh trai mình phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Cường quyết tâm vừa đi học, vừa đi làm thêm lấy tiền đóng học để đỡ đần một phần chi phí cho cha mẹ.

Tính ra khi Cường 15 tuổi, cậu đã có kinh nghiệm đi làm thuê được mấy năm trời. “Em làm đủ nghề, từ đi làm công thuê cho những hộ dân trong và ngoài ấp cho đến đi hái cà phê, đi bốc vác...”, Cường khoe.

Sự chăm chỉ giúp Cường thu về mỗi ngày 150.000 đồng, trung bình một tháng được 4 triệu đồng. Số tiền này Cường dành cho việc đóng học chỉ một phần nhỏ, phần còn lại cậu bắt đầu dùng cho những bữa nhậu nhẹt với bạn bè cùng trang lứa để “tập làm người lớn”. “Ở quê em, có ai là đàn ông con trai mà không uống rượu đâu? Và lịch trình của em là cứ sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối ngồi lai rai với bạn bè”, Cường nói.

Lâu dần, Cường mải mê kiếm tiền và ăn nhậu hơn là lo việc học khiến thành tích học tập của Cường đi xuống theo chiều thẳng đứng. Không những thế, cậu học trò này còn cầm đầu một nhóm gần chục học sinh cá biệt chuyên gây gổ, bắt nạt, trấn lột tiền của học sinh trong trường.

Theo đà trượt ngã ấy, Cường bị lưu ban, sau đó bỏ học khi chưa tốt nghiệp cấp 2 vì không chiến thắng được bản thân mình. Rời trường học, Cường càng có nhiều thời gian hơn dành cho việc đi làm thuê, cũng vì thế mà cậu ta nhanh chóng trở nên chai sạn, sành sỏi sự đời.

Cường cho biết, năm 17 tuổi, trong một lần đến làm thuê cho một gia đình ở xã bên, Cường quen biết với một cô gái bằng tuổi mình. Ban đầu chỉ là chỗ quen biết bình thường nhưng nhiều lần điện thoại làm quen, hai người ngày càng quý mến nhau. Cường tỏ ra “ga lăng” khi thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi xuống nhà thiếu nữ để giúp gia đình cô lúc thì đắp đầm tôm, lúc dựng nhà... Tóm lại là bất kỳ lúc nào gia đình cô gái có công việc cần đến nhân lực thì Cường đều có mặt.

Không lâu sau đó, Cường và cô gái này yêu nhau... Hai bên gia đình biết chuyện cũng vui mừng cho đôi tình nhân và chỉ còn chờ cả hai đến tuổi trưởng thành là sẽ tác thành hôn lễ. Đúng lúc này, chuyện không hay xảy ra. Nhắc lại chuyện cũ, Cường chua xót nói: “Đúng là cuộc đời này không thể nói trước được điều gì anh ạ. Một tương lai tươi sáng về một cuộc sống có vợ con và ngày ngày hai vợ chồng cùng đi làm, tối về quây quần của em đã bị rượu lấy đi tất cả...”.

Buổi tối nghiệt ngã

Tối 20/7/2007, sau khi đi làm về, Cường lại ngồi lai rai với vài cậu bạn thân. Cuộc nhậu chỉ tàn khi Cường và đám bạn “ngốn” hết 5 chai rượu. Trên đường về nhà, Cường thấy nhà một người quen ở cùng ấp còn sáng đèn nên ghé vào mượn một con dao để... cắt vết xước ở chân.

Ngồi trong căn nhà này một lúc, Cường phát hiện nhà chị K.T.L.T (SN 1974) ở kế bên cũng sáng đèn. Nghĩ đến thiếu phụ xinh đẹp này, đột nhiên Cường nảy sinh dục vọng, muốn giao cấu với chị T vì biết chồng chị này đang đi công tác xa nhà. Cường xách con dao đi thẳng sang nhà chị T. Khi còn cách cửa nhà “con mồi” khoảng 20m, Cường cởi hết quần áo rồi xộc thẳng vào cửa nhà.

Thấy tiếng chó sủa có người lạ, chị T vừa hé cửa thì thấy có bóng người đàn ông không mặc quần áo cầm con dao sáng lóa kề vào cổ mình. Quá sợ hãi, chị T im bặt một hồi lâu rồi mới định hình nhìn kỹ người vừa khống chế mình dưới ánh đèn dầu và nhận ra đó là Cường, người ở cùng ấp với mình. Cường đe dọa chị T: “Mày cởi hết quần áo ra không tao giết!”. Chị T tuy sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh tìm cơ hội cho mình thoát khỏi kẻ đồi bại nên từ tốn: “Cường à, từ từ rồi dì cho”.

Trong lúc này, do nhà chị T chỉ có đèn dầu mà không có điện nên trong lúc di chuyển, chị bị ngã làm đèn tắt, nhà tối om. Tuy vậy, Cường vẫn cầm dao dí ở cổ nạn nhân, bắt nạn nhân phải chiều mình. Trong lúc chưa biết làm thế nào để xoay sở và thoát khỏi Cường thì bất ngờ con trai thứ hai của chị T được hơn 8 tháng tuổi kêu khóc. Chị vội nói: “Đợi dì dỗ nó nín đã rồi dì cho nhé”. Cường đồng ý.

Vừa lúc này thì có chị gái của chị T sang chơi, gọi em mà không thấy em trả lời nên người chị nghi ngờ quát lớn: “T à, có chuyện gì không đấy?”. Nghe vậy, Cường cắn vào tay chị T ra dấu bắt chị T “diễn kịch”, đồng thời dí sát dao vào cổ nạn nhân. Trước tình thế ấy, chị T đành nói dối rằng: “Mọi việc vẫn ổn chị ạ”.

Tuy vậy, nghe giọng nói em gái mình hơi run run, người chị đã nhận ra điều bất thường nên vội vã chạy đi báo cho hàng xóm xung quanh đến can thiệp. Lúc này đã là 23h30.

Đoán mình đã bị lộ, Cường định đưa chị T ra khỏi nhà chị này rồi mới thực hiện hành vi thú tính. Nhưng khi ra vườn, Cường lại bị vấp ngã và lợi dụng cơ hội trời cho này, chị T đã vùng bỏ chạy về phía nhà chị gái mình, vừa chạy vừa hốt hoảng kêu cứu. Thấy vậy, ban đầu Cường cũng sợ hãi định bỏ trốn nhưng dục vọng của hắn lại lớn hơn nỗi sợ nên Cường tiếp tục quay lại nhà chị T.

Tại đây, Cường bắt gặp con gái đầu của chị T là bé L (SN 2001, năm đó mới 6 tuổi) vừa thức giấc. Tức thì Cường bế cháu L ra vườn để thỏa mãn dục vọng. Tại đây, Cường loay hoay một lúc mà không thực hiện được hành vi, sau lại thấy cháu bé la hét nên hắn đành ra về. Cháu bé sau đó đi bộ về nhà thì gặp mẹ và mọi người đang đi tìm.

Sau hai lần “bắt cóc” phụ nữ và trẻ em gái để thực hiện hành vi đồi bại, Cường nhặt lại quần áo rồi chạy thục mạng trong đêm tối. Trên đường chạy trốn về nhà một người bạn, Cường vứt bỏ con dao đã dùng khống chế nạn nhân.

Tối hôm sau - 21/7/2007, Cường bị bắt, và người bắt giữ hắn không phải ai khác chính là ông Nguyễn Văn Quốc (bố đẻ của Cường). Nguyên do là vào đêm Cường gây án, chính ông Quốc nhận được tin báo của người dân về việc nhà chị T nhiều khả năng bị trộm đột nhập, chị T bị kẻ gian khống chế. Ngay lập tức, ông Quốc đánh thức mấy người hàng xóm và người con trai cả chạy sang xem sự thể thế nào.

Lúc mấy người hàng xóm tìm đến cũng là lúc chị T vừa thoát khỏi tay Cường và chạy về đến nhà. Chị T vừa khóc vừa nói với ông Quốc: “Thằng Cường nó làm chuyện bậy bạ với tôi không được, nó bắt con gái tôi đi rồi”. Ban đầu ông Quốc còn không tin vào tai mình khi hay con trai mình gây ra chuyện tày trời nhưng khi hỏi lại một lần nữa thì ông Quốc rụng rời chân tay. Ông bảo dù thằng Cường có trốn ở đâu ông cũng bắt bằng được để hỏi tại sao lại làm cái chuyện “trời không dung, đất không tha” ấy.

Hồi tỉnh thì đã muộn

Tại trụ sở công an, Cường cúi đầu thú nhận tất cả tội lỗi của mình và chỉ “chốt” một câu ngắn gọn: “Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra và không hiểu tại sao mình lại làm thế”. Từ đó cho đến rất lâu về sau, Cường từ chối gặp cha mình và không nhận bất kỳ quà cáp thăm gặp của người thân gửi vào.

Thanh niên này từng thắt cổ tự tử trong trại tạm giam nhưng không thành. Đến lúc bị hỏi cung, Cường cũng đập cổ mình vào thành ghế để yết hầu bị dập nát nhưng hắn vẫn không chết...

Hỏi tại sao Cường làm vậy, phạm nhân trẻ này chua chát: “Thấy nhục nhã quá anh ạ. Mọi người khi biết em hiếp dâm và làm việc đồi bại đều tỏ ra khinh thường em. Thú thực, ngày em còn chưa mắc tội này, ngồi lai rai với bạn bè, chính em cũng thấy ghê tởm mấy cái thằng làm chuyện xấu xa đó. Còn bây giờ, dù em thực hiện chưa đạt việc giao cấu với mẹ con chị T nhưng vẫn là mang tội hiếp dâm. Lúc tỉnh rượu, em chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi...”.

Về lý do từ chối tất cả các cuộc gặp người thân, Cường bảo: “Em xấu hổ với gia đình!. Cha mẹ mang tiếng vì em với mọi người trong ấp. Em chỉ nhắn với cha rằng em có lỗi và đó là do rượu chứ chủ tâm em không bao giờ muốn làm vậy. Không phải vì em chưa biết “chuyện ấy” nên muốn làm bằng được, mà chỉ là do uống rượu. Cái tật rượu chè nó hại em vì cứ uống rượu vào là em lại thích làm những chuyện rồ dại”.

Người duy nhất mà Cường muốn gặp trong những ngày đầu bị giam giữ là cô bé người yêu bằng tuổi Cường. Cường kể về mối tình của mình: “Nhà bạn gái em cũng hoàn cảnh lắm anh ạ! Chúng em nghèo như nhau nhưng thương nhau thì thiệt tình. Cả hai đều cố gắng dành dụm để chuẩn bị làm đám cưới nhưng vì chuyện của em nên mọi chuyện đành dở dang rồi.

Cô ấy đã khóc rất nhiều, tuần nào cũng vào thăm em, mua quà bánh, rồi viết thư. Sau đó, em chủ động chia tay để cô ấy tìm hạnh phúc mới. Làm như thế tốt hơn phải không anh?. Vì cô ấy không thể phí cuộc đời son trẻ vì một thằng đốn mạt như em được”.

Tuy nhiên, bạn gái của Cường không phải là người dễ quên và phụ bạc khi vẫn đều đều vào thăm bạn trai. Chỉ đến khi Cường nhất quyết không chịu gặp và bắt đầu chuyển trại từ Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai về Trại giam Tống Lê Chân (tỉnh Bình Phước) thì cô gái ấy mới ít lên thăm gặp Cường hơn, rồi gạt nước mắt đi tìm hạnh phúc mới. Khi chúng tôi hỏi: “Bây giờ cô ấy sao rồi?”, Cường cười: “Cô ấy có gia đình riêng rồi anh ạ. Đã có một con gái rất xinh xắn, cô ấy cũng có lần cùng chồng và con lên thăm em. Cảm động, em đã khóc vì cử chỉ nghĩa tình ấy”.

Những ngày tháng làm lại

Sau buổi đêm định mệnh bị ma men phù phép hóa thành “yêu râu xanh”, Cường bị Tòa án phạt 14 năm tù cho hai tội “Hiếp dâm” và “Hiếp dâm trẻ em”, đây đã là mức án nhẹ hơn nhiều so với mức án mà Cường bị truy tố nhờ gia đình nạn nhân có đơn bãi nại cho Cường, lại thêm việc bị cáo đã thành khẩn khai báo...

Thụ án ở Trại giam Tống Lê Chân, trái với tâm trạng buồn chán, u uất trong những ngày ở Trại tạm giam, Cường tỏ ra là một phạm nhân xông xáo với tất cả các công việc được giao. Vốn quen với công việc lao động tay chân từ nhỏ nên các công việc ở trại được Cường thích ứng và làm rất trơn tru.

Không chỉ thường xuyên vượt chỉ tiêu công việc được giao, Cường còn nhiều lần giúp các các phạm nhân khác hoàn thành công việc. Cường kể: “Ban đầu vào trại, một số phạm nhân biết án của em liên quan đến việc đó (xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em - PV) nên cũng tỏ ý không thích. Mãi sau này, họ thấy em hòa đồng nên mới thông cảm cho em và giúp em cải tạo rất tốt”.

Điều ấn tượng đối với các quản giáo tại Phân trại số 2, Trại giam Tống Lê Chân là Cường rất “đa năng”. Phạm nhân trẻ tuổi này tính đến ngày gặp chúng tôi đã thụ án ở đây được hơn 4 năm nhưng cũng ngần ấy thời gian, Cường không ngừng cố gắng phục thiện bằng nhiều cách khác nhau. Lúc thì hoàn thành chỉ tiêu lao động, lúc thì tham gia các phong trào trại giam phát động, đặc biệt là việc gì đến tay Cường cũng khiến các quản giáo hài lòng và khen ngợi.

Cường không chỉ khéo tay trong lao động mà còn rất sáng dạ trong học hỏi, tiếp thu những công việc mới nên phạm nhân này có thể sử dụng, sửa chữa thành thạo các loại máy móc tách hạt điều, hệ thống điện...

Nhận xét về Cường, một cán bộ quản giáo ở Phân trại số 2 cho biết: “Phạm nhân Nguyễn Quốc Cường thường xuyên được xếp loại cải tạo khá và tốt. Cậu ta làm được rất nhiều công việc khác nhau. Thực ra, những lúc nhàn rỗi hay thảnh thơi, tôi vẫn thường trò chuyện với Cường, thấy cậu ta rất cố gắng và mong muốn được sớm về nhà. Chính điều này đã giúp cho Cường hai lần được giám án, một lần 6 tháng và một lần 3 tháng. Không nhiều phạm nhân có được động lực phục thiện ngay từ khi mới vào trại như Cường nên anh em chúng tôi vẫn thường xuyên động viên, an ủi Cường”.

Hỏi chuyện Cường về khát vọng phục thiện của mình, Cường cười: “Em có lỗi lầm mà. Ai có lỗi lầm thì phải cố gắng sửa chữa. Vào đây rồi, em biết mình án cũng không nhẹ, tới tận 14 năm nên càng phải nỗ lực để sớm về bên gia đình. Giờ em thấm thía lắm rồi, em đã dám gặp lại cha mẹ em, em chỉ biết khóc và hứa sẽ cải tạo thật tốt để cha mẹ an lòng. Em chỉ mong cha mẹ đừng suy nghĩ gì về em cả. May mắn là em vẫn có cơ hội để làm lại phải không anh?”.

Câu hỏi ấy đã kết thúc cuộc trò chuyện nhiều cảm xúc giữa Cường và vị khách phương xa. Một thanh niên chỉ vì “ma men” dẫn lối mà bỗng chốc nổi thú tính cố hại đời hai mẹ con người cùng xóm trong một đêm, để rồi phải trả giá cho hành vi dại dột ấy bằng án phạt 14 năm tù giam.

Tuy nhiên, điều quan trọng là Cường đã dám đứng dậy từ vũng bùn tội lỗi để làm lại cuộc đời, và nỗ lực phục thiện đang giúp phạm nhân trẻ tuổi này từng bước sửa chữa lại sai lầm lớn của mình. Chắc chắn rằng khát khao và quyết tâm phục thiện ấy sẽ giúp phạm nhân trẻ tuổi này sớm tìm lại được ánh sáng tự do nơi cuối đường hầm tội lỗi...

Theo Kỳ Anh – Tố Uyên (Pháp luật Việt Nam)