"Nóng" chuyện đất, 9 đối tượng quá khích bị bắt giữ

Sau hơn 2 tháng củng cố hồ sơ và lấy lời khai nhân chứng cũng như hành vi đánh người của các đối tượng này, ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt 4 đối tượng đánh người gây thương tích và gây rối trật tự tại địa phương sau khi Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn để điều tra làm rõ.

Người dân xã Bình Minh trình bày những bức xúc chuyện đất đai tại xã Bình Minh tại buổi họp dân vào trưa ngày 11-3.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Võ Văn Lập (SN 1967), Trần Ngọc Vân (SN 1968), Ngô Văn Hùng (SN 1970) và Hồ Tấn Đức (SN 1954), đều trú xã Bình Đào (huyện Thăng Bình).



Cũng liên quan đến vấn đề này, vào ngày 11/3 vừa qua, hàng trăm người dân xã Bình Minh cũng đã vây bắt 3 cán bộ đo đạc thuộc Sở TN-MT về đo đạc đất, xác định ranh giới cắm mốc dự án rừng PACSA tại xã.

Lợi dụng tình hình phức tạp, một số đối tượng quá khích đã gây mất an ninh trật tự tại đây và tham gia giữ người trái pháp luật sau khi lãnh đạo và cơ quan chức năng địa phương đã đến giải thích. Lực lượng cảnh sát cơ động đã tạm giữ 5 đối tượng để xử lý theo qui định của pháp luật do hành vi quá khích, tụ tập đông người gây mất an ninh nghiêm trọng tại địa phương; bắt giữ người trái pháp luật khi đang thi hành công vụ.

Được biết, dự án đường dẫn cầu Cửa Đại và đường cứu hộ, cứu nạn ven biển được triển khai tại các xã vùng ven biển của huyện Thăng Bình. Khi triển khai đo đạc, xác định mốc giới để đền bù, thì hàng trăm người dân thôn Vân Tiên (xã Bình Đào) đã quyết liệt ngăn cản. Trong khi đó, tại xã Bình Minh, hàng trăm người cũng đã giữ 3 cán bộ của Sở TN-MT gần 1 ngày khi họ đo đất rừng ven biển để giao cho một dự án trồng rừng.

Nguyên nhân người dân giữ người trái pháp luật này là do người dân ở 2 xã này cho rằng, việc cấp đất của lãnh đạo địa phương không minh bạch.

Để giải quyết dứt điểm tình hình đất đai tại địa phương, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình Phan Thăng An trước đó đã ra quyết định tạm đình chỉ 3 tháng đối với chủ tịch UBND và cán bộ địa chính xã Bình Đào tiến hành điều tra làm rõ.

Đại tá Phan Như Thạch, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam khẳng định, các đối tượng quá khích, lợi dụng tình hình phức tạp để gây rối, bắt giữ người trái pháp luật và gây thương tích cho người khác sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Theo Vũ Trung (VNN)