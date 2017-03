Nóng nạn trộm chó và người dân “tự xử”

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, do nhiều người cùng tham gia đánh “cẩu tặc” nên cơ quan công an không điều tra ra nổi. Ông Lâm cũng cho rằng để hạn chế nạn trộm chó, người dân cần tăng cường bảo vệ tài sản của mình và trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương, gia đình trong việc thành lập các tổ liên gia tự quản, tuần tra canh gác… chứ chỉ với lực lượng công an thì không đủ sức đối phó.

ĐẮC LAM