Nữ cảnh sát hóa trang giải cứu 1 phụ nữ định nhảy cầu tự tử

2 nữ cảnh sát mặc thường phục tiếp cận người phụ nữ định nhảy cầu (ảnh cắt ra từ clip do người dân cung cấp) để thuyết phục, động viên

Tin từ Công an quận Hồng Bàng, Công an TP Hải Phòng ngày 20-10 cho biết lực lượng công an đã giải cứu thành công một phụ nữ định nhảy cầu tự tử.

Theo đó, vào sáng 19-10, trong lúc trực chốt bảo đảm giao thông gần khu vực cầu Bính (Hải Phòng), đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Hồng Bàng do thượng úy Phạm Đức Dương, đội phó chỉ huy, nhận được tin báo của nhân dân về việc có người phụ nữ trùm khăn bịt mặt định nhảy cầu Bính tự tử.

Ngay lập tức, lực lượng của đội đã tiếp cận hiện trường, phong tỏa giao thông, đồng thời thông báo cho lãnh đạo Công an quận để trợ giúp và phối hợp điều động phương tiện cứu hộ trên sông phòng tình huống xấu xảy ra.

Thượng úy Dương cho biết khi tiếp cận hiện trường, người phụ nữ đã trèo qua thành cầu hướng ra sông. Liền đó, thấy điện thoại đổ chuông, người phụ nữ đã ném điện thoại di động xuống sông.

Trước tình huống nguy cấp, thượng úy Dương tổ chức vận động, thuyết phục người phụ nữ này không nên làm điều dại dột, và điều động 2 nữ cán bộ, nhân viên của đội là đại úy Nguyễn Thị Phương Thảo và cán bộ cấp dưỡng Vũ Thị Ngân mặc thường phục tìm cách tiếp cận, thuyết phục người phụ nữ. Cùng lúc, lực lượng Công an phường Sở Dầu và Công an phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng) cũng có mặt để hỗ trợ.

Nữ cảnh sát Công an quận Hồng Bàng an ủi, động viên chị Nguyễn Thị Th.

Sau một thời gian thuyết phục, 2 nữ cán bộ của đội đã lại gần và giữ được người phụ nữ, thượng úy Dương nhanh chóng cùng các cán bộ, chiến sĩ khác nhanh chóng tiếp cận, đưa người phụ nữ qua thành cầu vào phía trong an toàn.

Hành động nhanh chóng, chính xác của các chiến sỹ đội CSGT trật tự Công an quận Hồng Bàng đã nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi của nhiều người dân chứng kiến sự việc.

Tại Công an phường Sở Dầu, sau khi gỡ bỏ mũ áo chống nắng, tất cả những người tham gia giải cứu đều bất ngờ khi thấy tay và mặt người phụ nữ bị thâm tím, có những vệt dài.

Nước mắt lưng tròng, người phụ nữ cho biết tên là Nguyễn Thị Th. (SN 1963, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng) do bị chồng thường xuyên đánh đập nên đau đớn và uất ức định tìm đến cái chết.

Sáng 19-10, chị Th. định quyên sinh sau khi bị chồng dùng dây điện vụt vào người. Công an phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng) đã điện thoại, thông báo cho gia đình đưa chị Th. về nhà.