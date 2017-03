Nữ công nhân mang thai, bỏ rơi con?

Theo báo cáo của Công an xã An Hồng, huyện An Dương, vào 7h30, ngày 7/10, chị Nguyễn Thị Huê (44 tuổi, là người dân của xã) giật mình nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Sau một hồi tìm kiếm, chị Huê chị phát hiện một bé gái vừa mới sinh, dây rốn chưa cắt, trên người không có quần áo, toàn thân tím tái, lạnh toát được đặt nằm trên bờ ruộng rau muống cạn bên cạnh nhà mình, cách Quốc lộ 10 khoảng 20m.

Sau khi đưa cháu bé vào trong nhà làm vệ sinh, cắt rốn, chị Huê báo cơ quan Công an đưa đến trạm y tế xã cấp cứu.

Cháu bé được các nhân viên y tế sơ cứu và đo trọng lượng nặng 2,8 kg.

Cháu bé bị bỏ rơi trước cửa trạm y tế xã được Hội phụ nữ xã An Hồng chăm sóc

Tuy nhiên, do không được chăm sóc trong khoảng thời gian dài mới sinh nên tình trạng sức khỏe của cháu bé rất yếu, bị mất máu nhiều.

Sau đó, đại diện Hội phụ nữ xã An Hồng đã chuyển cháu bé lên bệnh viện điều trị. Tại đây, cháu được truyền máu và nằm trong lồng ấp để hồi sức…

Đến nay cháu bé đã qua cơn nguy kịch và bắt đầu uống được sữa.

Tiếp đó, 22h30 cùng ngày, người dân xã An Hồng lại phát hiện một bé gái mới sinh nặng 3,2kg, được đặt trước cửa Trạm y tế xã.

Bé gái này tuy đã được cắt dây rốn nhưng chưa được tắm rửa nên trên người vẫn còn dính máu, da cáy, trên người được quấn chăn, đội mũ thóp, mang bao tất chân và đánh dấu son đỏ trên trán.

Hiện, cháu bé trong tình trạng sức khỏe tốt và được nhân viên y tế trong trạm đưa về nuôi dưỡng.

Trưởng Công an xã An Hồng Trương Văn Hậu nhận định, nhiều khả năng các nữ công nhân lao động tại các KCN, nhà máy, xí nghiệp ở khu vực lân cận vì trót mang thai nhưng không có khả năng nuôi dưỡng hoặc giấu gia đình bỏ rơi các cháu ngay sau khi sinh.

Hiện, nhiều người dân tại địa phương cũng như các xã lân cận biết thông tin đã đến xin nhận nuôi các cháu…

Theo Chủ tịch UBND xã An Hồng Lê Văn Cường, chính quyền địa phương sẽ chi trả mọi chi phí cứu chữa các cháu bé bị bỏ rơi. Sau khi sức khỏe các cháu ổn định, theo nguyện vọng và khả năng tài chính của các gia đình, nếu đủ điều kiện, UBND xã sẽ tiến hành các thủ tục nhận con nuôi và làm giấy khai sinh cho các cháu.

Theo Q.Minh (VNN)