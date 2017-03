Nữ du kích tuổi trăng non

Trước và sau hội nghị Paris, ven bờ Vàm Cỏ Đông, cờ Mặt trận dân tộc giải phóng vẫn mọc lên giữa bom bầy, mưa pháo. Vùng đất chính phủ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam vẫn len sát nách Sài Gòn. Đó là chiến công của những cô gái tuổi tròn trăng, hầu hết là con liệt sĩ.

Cố vấn Mỹ Rốc-cơ đã từng viết: “Ai khống chế được tỉnh Long An, người đó ở vị trí thượng phong để tấn công hoặc làm cho Sài Gòn bị đói”.

Để tạo sức mạnh trên bàn đàm phán Hội nghị Paris, chính quyền Sài Gòn càng quyết chí tiêu diệt lực luợng ta ở vùng ven, nhất là các huyện Tân Trụ, Cần Giuộc ven sông Vàm Cỏ Đông. Tình hình khó khăn đến mức nhiều xã không còn chi bộ, du kích. Tiểu đoàn 1, đơn vị chủ công của Long An (đơn vị ba lần được tuyên dương danh hiệu Anh hùng), chuyển về địa bàn Cần Giuộc phải rải nhỏ ra từng tổ. Tiểu đội này cách tiểu đội kia vài cây số. Trung đoàn 320 được chi viện cho Long An, cử Đại đội 7 xuống đứng chân ở hai xã Quê Mỹ Thạnh, Nhơn Thạnh Trung.

Chủ lực về xã bám dân, lập đội du kích mật

Ông Đoàn Văn Điều, nguyên chiến sĩ Đại đội 7, cho biết: “Chúng tôi được lệnh ở lại địa phương để bám trụ cùng với đồng chí Hai Bê (bí thư xã Quê Mỹ Thạnh), đồng chí Bảy Hết, Tư Minh, Bảy Chi. Đến cuối năm 1970, địch càn, cả bốn đồng chí hy sinh. Cán bộ địa phương không còn, anh em bộ đội họp nhau lại bàn cách bám trụ. Anh em nhờ cơ sở đào hầm bí mật, vận động các em gái dẫn đường, mua thuốc men, cơm nước”.

Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 320 đã hy sinh ở Tân Trụ.

Theo ghi chép của ông Đinh Văn Nguyên, Đại đội trưởng Đại đội 7: “Cuối năm 1970 thì nối được liên lạc. Trên giao nhiệm vụ là Đại đội 7 phải cắm chốt, nằm vùng tại xã Quê Mỹ Thạnh để xây dựng phong trào. Tôi trực tiếp làm bí thư và xã đội trưởng. Tôi kết nạp nhiều đảng viên trong xã như đồng chí Chính Thắng, Bảy Cao, Nguyễn Thị Ngọc Anh… và vận động các em nhỏ thành lập đội nữ du kích mật. Ban đầu có các cháu như Hai Phi, Hai Anh, Năm Khế, Hai Ba, Tư Chua, Bé Hai, Bé Ba, Bảy Nô, Tư Anh, Hai Mỹ… cùng tham gia. Đội nữ du kích mật ra đời trong hoàn cảnh ấy. Du kích đã làm hầm nuôi giấu bộ đội, làm liên lạc. Lực lượng du kích mật khoảng 20 em, trong đó có ba nam còn lại là nữ, tuổi đời từ 16 đến 20. Họ ban ngày làm dân, ban đêm nhận vũ khí đi làm nhiệm vụ. Trong số 20 em chỉ có hai em là con cán bộ, còn lại là con liệt sĩ”.

Nhờ nòng cốt 10 cán bộ, chiến sĩ của Đại đội 7, những cô thôn nữ đã thành đội quân bí mật khuấy động vùng Quê Mỹ Thạnh. Đội được cấp sáu khẩu súng rồi đánh giặc, giành súng giặc để trang bị cho mình. Chị Bảy Nô nhớ lại: “Cuối tháng 11-1972, chị em tui dẫn đường cho bộ đội vào đánh chiếm xã Quê Mỹ Thạnh suốt bốn ngày liền. Bộ đội chiến đấu vòng trong, lực lượng du kích yểm trợ vòng ngoài và tiếp tế, tải thương. Trận đó ta giết được rất nhiều địch.

Chị Tư Anh kể lại một trận đánh khác: “Đêm 18-2-1973, bốn nữ du kích dẫn đường cho bộ đội. Đi qua ấp 1 thì bị phục kích bất ngờ. Bộ đội, du kích quần nhau với địch suốt một đêm dưới cánh đồng. Đến gần sáng thì đẩy lùi được địch, bắn bị thương và chết ba tên. Toàn đội du kích đã đưa các anh bộ đội bị thương ra giấu trong đống rơm cạnh bờ sông. Sau đó mới về nhà thay đổi y phục và ra đồng làm việc bình thường”.

Cuộc chiến cắm cờ ta, xé cờ địch

Một trong những điểm tranh luận căng thẳng tại Hội nghị Paris là đất của chính phủ Cộng hòa Miền Nam Việt Nam ở đâu. Trên chiến trường, cuộc chiến cắm cờ ta xé cờ địch diễn ra ác liệt. Ở Quê Mỹ Thạnh, trong hai năm 1972 và 1973, đội du kích mật đã may 307 lá cờ mặt trận và cắm được 272 lá cờ ngay vùng địch chiếm đóng.

Những nữ du kích trẻ năm xưa nay đã thành người luống tuổi nhưng chiến công vẫn còn bị lãng quên.

Chị Phạm Thị Thủy nói: “Từ năm 1972, má tôi (bà Phạm Thị Nga) mua vải trắng về may cờ và bị khám xét gắt gao nên bị lộ. Cũng may lúc đó gần nhà có người chết nên má trả lời: Tui mua về cho đám ma xóm trên, các ông mắc mớ gì giữ tui lại. Má được cho qua nhưng đến chiều địch vào nhà có đám tang để dò hỏi thì gia chủ không hề hay biết. Địch đã đến nhà tôi lục soát, tuy nhiên không thấy vải vóc đâu hết, chúng tra hỏi, má nói trên đường về gặp Việt cộng, bị cướp hết trơn rồi! Nhưng thực ra má đã đưa cho người khác cất giữ”.

Nếu mua vải màu để may cờ nhất định sẽ bị địch nghi ngờ, các chị mua vải trắng rồi nhuộm vải ra ba màu xanh, đỏ, vàng để may cờ mặt trận. Lúc may cờ phải thật khéo léo. Nếu để thuốc nhuộm dính vào tay, chân, quần áo, địch phát hiện sẽ bắt giam, tra xét. Ngay sau trận đánh đứng chân, đội nữ du kích mật tiến hành treo cờ để giành dân, lấn đất. Cắm cờ xong thì địch tổ chức càn, bộ đội rút vào căn cứ, nữ du kích hóa thành dân. Lúc địch về, các chị lại ra dựng và cắm cờ.

Chị Thủy cho biết thêm: “Có lần tui cả gan leo lên cây so đũa để cắm cờ cho cao. Không ngờ lính canh đứng từ xa thấy nên bắn xối xả. Cũng may tui kịp nhảy xuống trước, nếu không đã bỏ mạng, phơi xác rồi!”.

Chị Bùi Thị Khế (Năm Khế) nhớ lại: “Mình xé riết, cuối cùng chúng bắt vẽ cờ quốc gia lên vách tường nhà. Tụi tui dùng đất bùn để tô lên, nhiều lúc vẽ cờ mặt trận chồng lên đó. Trong vòng hai năm, lực lượng nữ du kích mật đã xé được hơn 4.000 lá cờ ba que, đập được 517 chiếc đèn lồng treo trước cửa”.

Từ năm 1969 đến ngày giải phóng, đội nữ du kích đã viết và rải hơn 13.000 tờ truyền đơn; kết hợp với bộ đội đi thu thuế 8.200 lượt trong năm ấp; vót hơn 7.000 cây chông, đào 3.200 hố chông; vận động bà con góp cho cách mạng gần 200 giạ gạo; tổ chức mua hàng ngàn lọ thuốc pénicilline và thuốc cầm máu; mua 2.000 m vải mùng cho quân y; tổ chức hàng chục trận đánh quy mô; đưa thư giúp cán bộ trong thời kháng chiến.

Trước ngày giải phóng, lực lượng nữ du kích mật đã nống ra hoạt động ngoài địa bàn xã, cùng bộ đội tham gia đánh đồn Mỹ Bình và đồn Cai Tài. Các chị chiếm giữ đồn địch để bộ đội tiến đánh Tân An.

Thời kỳ đen tối của vùng Hạ Năm 1970, bà Nguyễn Thị Khiết, vợ Tiểu đoàn trưởng anh hùng Trương Công Xưởng, nghe tin chồng hy sinh đã đến gặp Thiếu tướng Huỳnh Công Thân, Tư lệnh Phân khu 3. Ông Tư Thân rớt nước mắt xác nhận và đề nghị: “Tôi xin chị hai chuyện, một là đừng khóc, hai là khoan lập bàn thờ, anh em mình biết tin anh Mười hy sinh sẽ mất tinh thần!”. Không quen địa bàn vùng Hạ, bà Khiết nhờ bà Tư Sen là thường vụ Huyện ủy Tân Trụ đưa về Cần Giuộc tìm xác chồng. Bà dò tìm mãi mới hay bà Tư Sen đang tạm lánh, chuyển vùng tận Bến Tre. Bà Nguyễn Thị Kim Em, nguyên thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc, kể: “Từ sau 1969 đến 1973, lực lượng ta ở vùng Hạ bị tổn thất. Liên lạc trên dưới bị gián đoạn. Một thời gian dài văn phòng Huyện ủy Cần Giuộc chỉ còn ba người, không có gạo ăn, nước ngọt uống. Người có tuổi, chức vụ cao nhất họp ba người và nói: “Tao tin Đảng, mỗi ngày mở radio nghe đài Hà Nội còn phát, tao biết Đảng còn. Nhưng tao kiệt sức, không chờ được nữa. Tao biết con Kim Em còn vững, tui mày cứ bám trụ”. Đêm đó, người ấy đi đầu hàng, chị Kim Em và cán bộ còn lại phải chuyển cứ đi xa hơn.

HÀN GIANG

Bài 2 : Những nhân chứng sống

35 năm qua, những nữ du kích nay đã thành bà vẫn chưa được công nhận hay được tuyên dương, khen thưởng lần nào. Những cựu chiến sĩ Trung đoàn 320 đã về chiến trường xưa để tái hiện và trả lịch sử về đúng chỗ.