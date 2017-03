Nữ giám đốc bị tố “cầm nhầm” 100 triệu

Bà Nguyễn Thị Bông, Giám đốc Công ty TNHH Bảo tàng vũ khí cổ Tuyết Bông (phường 2, TP Vũng Tàu), vừa yêu cầu công an giải tỏa biện pháp ngăn chặn, làm sáng tỏ việc nhân viên ngân hàng đòi bà trả 100 triệu đồng...

Rắc rối từ chữ ký

Theo bà Bông, ngày 28-1, bà đến Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) Vũng Tàu làm thủ tục rút 2 tỉ đồng bằng séc. Qua đó, bà nhờ nhân viên giao dịch chuyển thẳng 1,7 tỉ đồng vào tài khoản bà MTT để thanh toán tiền mua bán nhà. Còn 300 triệu đồng, bà yêu cầu rút tiền mặt. Sau khi đếm tiền trên máy, cô T., giao dịch viên, đưa cho bà tờ kê khai các loại tiền lĩnh. Nghe bà nói cần đến phòng công chứng gấp để công chứng mua bán nhà cho kịp giờ. Cô T. bảo cứ ký tên trước, nhân viên tại quầy sẽ thống kê các loại tiền điền vào phiếu sau. Do từng đến chi nhánh giao dịch nhiều lần, quen biết hầu hết nhân viên tại đây và đã nhận đủ tiền nên bà Bông ký tên vào bảng kê rồi đi.

Trưa hôm sau (ngày 29-1), cô T. gọi điện thoại cho bà Bông báo tin do sơ suất đã giao dư 100 triệu đồng, yêu cầu bà nộp lại. Chứng cứ là tờ bảng kê các loại tiền ghi tổng là 400 triệu đồng có chữ ký bà Bông. Bà Bông quả quyết: “Tôi chỉ nhận đủ 300 triệu, nếu nhận dư tôi đã trả lại”. Khi bà Bông tới chi nhánh gặp cô T. để xem lại camera ghi hình lúc nhận tiền thì cô T. từ chối: “Khách hàng không được quyền xem, chỉ có giám đốc chi nhánh mà vụ này tụi em đang giấu giám đốc”.

Bà Nguyễn Thị Bông.

Tờ kê các loại tiền lĩnh, chứng cứ buộc bà Bông nhận dư 100 triệu đồng. Ảnh:AD

Theo bà Bông kể, vài ngày sau, cô T. dẫn theo một người đàn ông đến trụ sở công ty gặp bà và giới thiệu: “Anh này là cảnh sát điều tra Công an Vũng Tàu, số tiền hôm trước em đưa dư cho chị, em đã mượn của bạn nộp vào ngân hàng. Nếu chị không trả giúp em, em buộc lòng gửi đơn tố cáo nhờ công an can thiệp”. Bà Bông vẫn khẳng định không “cầm nhầm” 100 triệu đồng.

Ngày 1-3, Chi nhánh MB Vũng Tàu gửi thông báo đến bà Bông với nội dung: “Chúng tôi đã nhiều lần thương lượng, đề nghị bà trả lại số tiền chi thừa (100 triệu đồng) nhưng bà không đồng ý, vì vậy chúng tôi gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết”.

Bức xúc, bà Bông cũng gửi đơn khiếu nại đến tổng giám đốc Ngân hàng MB, cho rằng cách giải quyết của ngân hàng làm ảnh hưởng uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà. Ngay sau đó, phía Ngân hàng MB phản hồi: “Đơn tố cáo của giao dịch viên gửi đến cơ quan điều tra với tư cách cá nhân, không đồng nghĩa là đại diện cho MB. Sự việc của bà đang được các cơ quan hội sở giải quyết”.

“Nghi án” cần được sáng tỏ

Trong tháng 3-2011, Công an TP Vũng Tàu đã hai lần mời bà Bông đến làm rõ nội dung đơn tố cáo liên quan đến MB Vũng Tàu. Tiếp theo, trong hai tháng 4 và 5-2011, cơ quan điều tra Hình sự quân đội - Khu vực 2 đã sáu lần mời bà Bông đến giải quyết vụ “chiếm giữ trái phép tài sản”. Đồng thời, cơ quan điều tra đề nghị bà Bông chưa được phép xuất cảnh.

Qua các lần làm việc, phía Chi nhánh MB Vũng Tàu chỉ dựa vào lời khai nhân viên giao dịch, chữ ký bà Bông trên bảng kê tiền mặt và cho biết camera ghi hình ngày hôm đó (28-1-2011) đã bị hư.

Bà Bông trình bày: “Nếu nói tôi nhận nhầm 400 triệu đồng thay vì 300 triệu đồng, ngân hàng phải xuất trình chứng cứ chứng minh như biên bản việc phát nhầm tiền cho khách hàng, biên bản kiểm toán, kiểm kê tiền mặt trong ngày thể hiện hụt 100 triệu đồng. Nếu không chứng minh được, tôi mong cơ quan tiến hành tố tụng xếp lại vụ án, giải tỏa biện pháp ngăn chặn để tôi xuất cảnh giao dịch, quan hệ đối tác làm ăn ở nước ngoài. Còn nếu cô T. nói đã vay tiền bù vào nên chi nhánh không mất tiền, như vậy giữa cô T. với tôi là việc yêu cầu hoàn lại 100 triệu đồng trả thay thuộc tranh chấp dân sự để tòa án giải quyết…”.

Thiết nghĩ ngân hàng là tổ chức chịu sự kiểm tra chặt chẽ về kế toán tài chính, cho nên không khó để xác định Chi nhánh MB Vũng Tàu có thất thoát 100 triệu đồng hay không. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin diễn biến của vụ việc này.

AN DANH