Nữ giáo viên đến Sở GD&ĐT đánh chồng

Theo lời kể của anh H., một công nhân xây dựng đang thi công công trình của Sở LĐ-TB&XH nằm sát Sở GD&ĐT: "Chiều đó, anh em tụi tôi bắt đầu vào giờ làm buổi chiều bỗng nhiên nghe nhiều tiếng kêu la, nhìn sang, thấy một phụ nữ mặc áo dài đang lăn lộn trên nền đất, vừa lăn vừa chửi bới chồng".

Còn anh T., nhân viên Sở VH-TT&DL, kể: "Lúc đó, chúng tôi thấy nhiều người bên Sở GD&ĐT cũng vào can ngăn nhưng không được vì người phụ nữ đó to khỏe quá, chỉ tội cho ông chồng im lặng chịu trận. Nếu bữa đó không can ngăn thì chắc ông chồng đứt lỗ tai".

Theo N.T (CAND)