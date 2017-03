Nữ sinh bị cưỡng đoạt gần 200 triệu đồng

Ngày 18-8, Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) đã có kết luận điều tra và chuyển sang VKS đề nghị truy tố Dương Văn Lực cùng vợ là Trần Thị Mỹ Hà và con trai là Dương Chí Hải (cùng ngụ xã Hàng Gòn, Long Khánh) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cả gia đình cùng cưỡng đoạt

Theo kết luận điều tra, Hà là người giúp việc cho gia đình em A. ở xã Nhân Nghĩa (Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Từ năm 2008, khi em A. đang học lớp 8, biết cha mẹ em A. có vựa mua bán phế liệu và tin tưởng giao chìa khóa két sắt cho em A. nên Hà nhiều lần dụ dỗ em A. trộm tiền đưa cho mình. Cứ vài ngày đến một tuần em A. phải cống nạp cho Hà từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Thấy lấy tiền quá dễ nên mỗi lần em A. từ chối thì bị Hà uy hiếp. Mỗi lần giao tiền đều được thực hiện trước cổng trường nơi em A. đang học, thậm chí Hà còn nhờ chồng đến tận nhà em A. để lấy tiền. Theo bản tự khai của Hà, từ năm 2008 đến 2010, Hà đã cưỡng đoạt của em A. khoảng 80 triệu đồng. Ngoài ra, Hải (con của Hà) thấy vậy ăn theo, cũng hăm dọa em A. nếu không đưa tiền cho Hải sẽ bị giang hồ xử. Phần tiền em A. cống nạp riêng cho Hải xấp xỉ 80 triệu đồng.

Gia đình em A. liên tục bị mất tiền nhưng không biết ai là thủ phạm. Lợi dụng tình thế, Hà tung tin cha mẹ em A. có “bồ nhí” và lấy tiền cho tình nhân. Từ đây dẫn đến hậu quả là cha mẹ em A. nghi ngờ lẫn nhau, mâu thuẫn gay gắt chuẩn bị đưa nhau ra tòa ly hôn.

Tháng 9-2010, em A. lên lớp 10 được cha mẹ gửi ở trọ tại thị xã Long Khánh để theo học. Cùng thời gian này, chìa khóa két sắt được thay và cha mẹ em A. mỗi người giữ một chìa.

Đầu tháng 11-2010, Hà nhắn tin vào máy điện thoại của em A. buộc phải nộp 2 triệu đồng. Sau đó, Hải theo lệnh mẹ đến nơi em A. đang trọ để lấy tiền. Tuy nhiên, em A. không có tiền vì cha mẹ đã thay chìa khóa. Bị Hải hăm dọa sẽ cho giang hồ đánh nhập viện, em A. quá sợ về nhà thú nhận toàn bộ việc trộm tiền để cống nạp cho gia đình bà Hà suốt ba năm qua. Từ đó, Công an phường Xuân Bình (Long Khánh) đã bắt quả tang Hải đang nhận 2 triệu đồng từ em A. tại nhà trọ.

Bó tay vì không phối hợp?

Cơ quan điều tra Công an thị xã Long Khánh sau đó đã khởi tố bị can đối với ba người trong gia đình Hà về tội cưỡng đoạt tài sản.

Tháng 3-2011, Công an thị xã Long Khánh có văn bản gửi Công an huyện Cẩm Mỹ. Theo đó, ngoài 2 triệu đồng cưỡng đoạt bị bắt quả tang tại Long Khánh, hành vi cưỡng đoạt tiền của vợ chồng Hà xảy ra nhiều lần trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Do đó, Công an thị xã Long Khánh đề nghị Công an huyện Cẩm Mỹ phối hợp, khởi tố vụ án và chuyển giao cho Công an thị xã Long Khánh nhập vụ án điều tra. Tuy nhiên, sau đó Công an huyện Cẩm Mỹ có văn bản trả lời: “Trong hai năm 2009-2010, Công an huyện Cẩm Mỹ không nhận được tin báo, tố giác nào liên quan đến nội dung em A. bị cưỡng đoạt tài sản như Công an thị xã Long Khánh cung cấp. Do đó, Công an huyện Cẩm Mỹ cho rằng chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án”.

Theo VKSND thị xã Long Khánh, do Công an huyện Cẩm Mỹ từ chối khởi tố nên dù có thông tin em A. bị cưỡng đoạt tiền tại Cẩm Mỹ nhưng VKS thị xã Long Khánh không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự với ba bị can về hành vi này. Do đó, cơ quan tố tụng chỉ truy cứu với lần cưỡng đoạt 2 triệu đồng bị bắt quả tang trên địa bàn Long Khánh mà thôi.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, cha của em A. cho biết vợ chồng ông làm nghề buôn bán phế liệu, phải chắt chiu, tằn tiện nhiều năm liền mới kiếm được số tiền hàng trăm triệu đồng nhưng đã bị cưỡng đoạt. Cạnh đó, gia đình ông sắp tan vỡ vì thủ đoạn ly gián của nhóm bị can này. Bây giờ nếu căn cứ theo kết luận điều tra, ông chỉ còn cơ hội nhận được đúng 2 triệu đồng, số tiền còn lại xem như mất trắng. Đồng thời, ông cho biết trong thời gian em A. bị vợ chồng Hà khống chế không dám khai báo, vợ chồng ông hoàn toàn không hay biết thì làm sao làm đơn tố giác như Công an huyện Cẩm Mỹ yêu cầu.

PHƯƠNG NAM