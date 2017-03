Nữ sinh bị lũ cuốn trôi

Nạn nhân là em Phạm Thị Lệ Thu (SN 1997), học sinh lớp 9 trường THCS An Thủy, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy.



Được biết, sáng nay, em Phạm Thị Lệ Thu cùng bố là Phạm Văn Sáu ở thôn Lộc Hà trong lúc đang đi kéo lưới trên sông thì nước lũ đổ về nhanh, kèm theo gió mạnh đã lật thuyền.



Ông Sáu may mắn được người dân cứu sống, còn em Lệ Thu đến khoảng 15h chiều mới tìm được thi thể.



Chiều cùng ngày, gia đình đã đưa thi thể của nạn nhân về tổ chức mai táng.



Mưa lớn, khiến nước sông lên nhanh, đến khoảng 17h nước sông Kiến Giang đoạn qua Lệ thủy đã lên 3,3m, trên mức báo động 2.



Theo thông tin từ ông Dương Đệ Quang, Phó Ban phòng chống lụt bão huyện Lệ Thủy cho biết, đến 17h chiều nay, huyện lệ Thủy đã có hơn 800 ngôi nhà bị ngập, trong đó nhiều nhà ở các xã An Thủy, Lộc Thủy, Sơn Thủy, Dương Thủy nước ngập sâu gần 1m.



Hiện các tuyến đường nối trung tâm huyện Lệ Thủy với TP Đồng Hới bị ngập, đường Hồ Chí Minh một số đoạn giao thông ách tắc.



Cũng trong chiều nay, một số trường học trên địa bàn huyện đã cho học sinh tan trường sớm để học sinh trở về trước khi các tuyến đường bị nước lũ chia cắt.



Đến sáng 13/10, nước đang rút chậm tại vùng ngập lụt huyện Lệ Thủy. Tranh thủ nước rút, từ sáng sớm, nhiều người dân đã thức dậy sớm lau dọn nhà cửa, làm về sinh, tẩy bùn đất.



Tuy nhiên, ở một số con đường các xã An Thủy, Sơn Thủy, Dương Thủy, Lộc Thủy, thị trấn Kiến Giang …vẫn còn bị ngập, việc đi lại của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn.



Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được vào sáng ngày 13/10 tại huyện Lệ Thuỷ :































Theo Trần Văn (VNN)