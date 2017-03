Nữ sinh chửi bới, đấm cảnh sát

Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nam thanh niên đã rồ ga phóng bạt mạng. Sau một hồi vây bắt, đến phố Kim Đồng, hai đối tượng trên đã phải dừng lại. Tuy nhiên, khi tổ công tác yêu cầu kiểm tra hành chính, cả hai vẫn ngồi trên xe và lớn tiếng vu khống bốn cảnh sát cơ động là cảnh sát giả.

Cô gái còn xô ngã cảnh sát cơ động Nguyễn Văn Sang, nhảy ra kéo cổ áo, chửi bới và đấm thẳng vào mặt khiến anh Sang ngã xuống đường, chảy máu miệng. Khi được mời về trụ sở phường làm việc, nam thanh niên còn vu khống công an đánh người, đòi kiểm tra thẻ ngành của một cán bộ công an phường có mặc sắc phục. Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận: Nguyễn Thị Thanh Huyền là SV ĐH Thăng Long và Trần Đức Thành là SV ĐH Mở. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

TX