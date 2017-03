Nữ sinh lớp 5 nghi tự tử để lại thư tuyệt mệnh

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Huỳnh Thị Ngọc Trinh (11 tuổi, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học thị trấn Nàng Mau 1).

Tối cùng ngày, Thượng tá Võ Thanh Hải, Trưởng Công an huyện Vị Thủy, cho biết qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do ngạt nước. Hiện lực lượng công an huyện đã thu giữ một thư tuyệt mệnh tìm thấy tại bàn học của học sinh này ở trường với nội dung muốn đi xa.

Người nhà nạn nhân cho biết chiều 8-4, gia đình đến trường đón cháu Trinh tan học nhưng không gặp. Cả nhà tỏa đi tìm kiếm khắp nơi và báo cơ quan công an, đến sáng 9-4 thì nhận được tin báo con mình đã chết. Cũng theo người nhà cháu Trinh, ba ngày trước khi gặp nạn, cháu bị mẹ la và đánh vì không làm bài tập. Theo Thượng tá Hải, bước đầu nhận định đây có thể là vụ tự tử, tuy nhiên công an đang làm rõ để có kết luận chính thức.

GIA TUỆ