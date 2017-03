Nữ sinh rước bệnh vì “mốt” xăm mình

Nữ sinh lựa chọn hình xăm

Vì muốn thể hiện cá tính và với niềm tin "xăm dán lột lúc nào cũng được" mà K.Nga, sinh viên năm 2 Khoa Du lịch Trường Đại học H.B. và các bạn trong nhóm liên tục thay đổi hình xăm trên cơ thể, nay cổ quấn rắn, mai đại bàng tung bay trên bắp tay. Các cô gái nào biết thú xăm mình đã khiến nhiều tay chơi kêu trời vì phải chịu cảnh ngứa ngáy, lở loét rất nguy hại!

Trên mọi ngả đường, tại các quán cà phê sang trọng, trong rạp hát hay tại các giảng đường đại học TP HCM, dễ dàng bắt gặp những chàng trai, cô gái khoe mẽ trên thân thể những hình xăm quái gở. Vén cổ để lộ cặp rắn hổ mang đang quấn lấy nhau, K.Nga cho biết, để có được hình xăm ấy, cô chỉ mất chưa đầy 2 phút, tốn gần 100.000 đồng. Nhóm bạn của Nga cũng chơi không kém, cô thì dán trên mu bàn tay, mu bàn chân, bắp tay… đại bàng, hoa lá, cô thì chằng chịt trên lưng nào là dao kiếm, hình ác quỷ darcula. "Xăm vậy thể hiện cá tính, phong cách, giúp mình trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn" - My, một cô bạn trong nhóm của Nga, quê ở Qui Nhơn (tỉnh Bình Định) bày tỏ.

Để tận tường pha xăm mình của các nữ sinh, chúng tôi đảo ra vỉa hè Công viên Tao Đàn (cổng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai), nơi tập trung các "shop" xăm mình lộ thiên được nhiều dân chơi là học sinh, sinh viên lui tới. "Chỗ này đông khách nhờ có nhiều mẫu hình xăm phong phú, khác lạ, giá cả hợp lý". Dứt lời, cô bé tóc nhuộm vàng học lớp 10 Trường THPT Marie Curie, chìa cánh tay hối chủ "shop" là một thanh niên xăm bông hoa trên mu bàn tay. Anh thanh niên nhón tay lấy đề-can hình xăm miết mạnh rồi mở nắp hộp mực nhỏ, dùng cọ chấm vào đấy rồi quét mực đen lên chỗ cần xăm. Tiếp đó anh ta ấn mạnh miếng đề-can vào mu bàn tay cô gái rồi nhanh chóng gỡ ra. Chưa đầy 1 phút, hình xăm được hiện hình trong sự hân hoan của cô nữ sinh nọ.





Cận cảnh màn xăm tốc độ

Trong khoảng 30 phút quan sát, chúng tôi giật mình trước cảnh xăm mình tốc độ của các tay chơi tóc dài mặc áo trắng. Có nữ sinh yêu cầu xăm trên bả vai hình trái tim rớm máu, hình mũi tên xuyên qua trái tim. Có những nữ sinh chuyên xăm các dòng chữ quái dị như "live to die" (sống để chết), "please kiss me" (hãy hôn em đi)…

"Có nhiều em muốn xăm, nhưng không dám lộ diện vào ban ngày vì sợ bố mẹ, người thân bắt gặp, nên mới chờ đêm đến. Cá biệt có những ông bố bà mẹ chịu chơi chở con đến yêu cầu dán hình xăm hoa hồng, chuột Mickey trên trán, mặt đứa bé", người thanh niên chuyên xăm đề can nói. Hoàn tiết lộ ngày làm việc của anh ta và nhiều đồng nghiệp bắt đầu từ 15h đến 20h. Thời gian còn lại là đi xăm theo đơn đặt hàng của các cậu ấm, cô chiêu. "Khi khách alô thì tui tới tận nhà. Xăm tại gia thích lắm, được xăm nhiều hình trên người khách, được trả tiền cao".

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trào lưu nữ sinh xăm mình do bị ảnh hưởng bởi các minh tinh tuổi teen và nữ ca sĩ của những ban nhạc rock phương Tây. My và nhóm bạn tâm tình kết "mốt" xăm dán vì "an toàn", không phải chịu đau đớn, đổ máu, lại có thể liên tục thay hình, bởi các hình xăm chỉ tồn tại khoảng 30 ngày là "phai mực".

Các "nghệ nhân" xăm mình và các tay chơi đều tuyên bố những hình xăm dán là vô hại, không để lại biến chứng gì, nhưng qua tham khảo nhiều chuyên gia, chúng tôi được chị Mỹ Duyên (chuyên viên Thẩm mỹ viện Phong Lan, quận 3) cho biết, mực để dán hình xăm trên thị trường có rất nhiều loại với giá cả chênh lệch mỗi lọ lên đến cả triệu đồng. Để giảm giá thành thu hút khách, người dán hình xăm mua mực kém chất lượng, khi dán mau phai và để lại những biến chứng phụ gây mẩn đỏ, ngứa. Nhất là với những hình xăm được tháo ra dán lại liên tục trên một bộ phận cơ thể nhất định".

Chị Nguyễn Thị Loan, 42 tuổi, ngụ địa chỉ 793/28/75B Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, có con gái đang học lớp 11, kêu trời: "Cũng vì cái thú dán hình xăm mà bàn chân con bé lở loét thấy ghê. Sau khi bóc hình hoa hồng thay vào hình con mèo, thấy khu vực dán hình xăm bị ngứa, nó gãi và chỗ hình xăm xuất hiện vết trầy. Càng gãi càng lở loét. May mà tôi đưa cháu đến bệnh viện kịp thời chứ không thì tiêu cái chân luôn đó".

Theo Thành Dũng (Công An Nhân Dân)