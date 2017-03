Nữ sinh viên tố bị người yêu cũ “cưỡng yêu”

Theo lời T., sáng 25-5, Lê Kim Th. là bạn trai cũ điện thoại cho T. nói vừa từ Gia Lai xuống TP.HCM. Hai người hẹn gặp nhau uống cà phê rồi Th. đòi T. đưa về nơi T. đang trọ cho biết. Về chỗ trọ, Th. xin T. cho tắm nhờ vì đi đường xa. Bất ngờ Th. ôm lấy T., kéo quần T. xuống nhưng T. chống cự nên Th. nói: “Anh chỉ giỡn thôi”.

Sau đó cả hai đến một quán ăn, gặp hai người bạn nữ của Th. rồi cùng nhau đi ăn trưa. Lúc ăn trưa, Th. có uống khoảng bảy chai bia.

Tan cuộc, Th. chở T. nói là đến nhà người chú nhưng lại đi lòng vòng trong các con hẻm nhỏ rồi bất ngờ chạy thẳng vào khách sạn B. (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú). Tại khách sạn, T. phản đối không muốn vào nhưng bị Th. nắm chặt tay kéo vào trong phòng. Theo T. kể, lần này Th. dùng vũ lực khóa chân tay T., mở nút áo và nút quần. T. chống cự, cắn vào cổ, cào nhiều vết trên mặt Th. Bị đau, Th. phản ứng lại, cắn vào sau vai T. Sau khi giằng co, chống cự không được, T. đuối sức đành xuôi tay.

Sau đó, T. nhờ lễ tân khách sạn gọi công an, tuy nhiên nhân viên lễ tân trả lời: “Chuyện hai người tự giải quyết chứ gọi công an đến ảnh hưởng khách sạn”. Trong lúc hoảng sợ, T. điện thoại gọi một người bạn thân đến giúp đỡ, người này đã gọi điện thoại cho Công an phường Hiệp Tân nhờ đến giải quyết. Trong khi chờ công an phường đến, Th. thách thức T.: “Lên phường thì lên phường, tôi cũng là công an đây, cô đi tới đâu tôi theo tới đó”.

Công an phường Hiệp Tân mời hai người về trụ sở làm việc, đến gần 24 giờ, T. ngất xỉu nên công an phường đưa đến BV quận Tân Phú cấp cứu. Tại bệnh viện, một điều tra viên Công an quận Tân Phú tiếp tục lấy lời khai của T. đến 4 giờ sáng 26-5.

Được biết trong ngày 25-5 và 26-5, Th. liên tiếp nhắn tin cho T. với nội dung: “Anh sai cho anh xin lỗi, em bỏ qua cho anh, ngàn lần mong em suy nghĩ lại, tội nghiệp gia đình anh lắm…”.

Nạn nhân T. trình bày giữa T. và Th. quen biết nhau vào năm 2007, thời gian sau biết Th. có người yêu khác nên hai người đã chia tay từ năm 2008, từ đó xem nhau như bạn bè bình thường. T. cho biết Lê Kim Th. đang công tác tại Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Ngay khi tiếp nhận đơn tố cáo của T., Công an quận Tân Phú đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai hai bên, thu các mẫu quần áo của T. Được biết điều tra viên Công an quận Tân Phú hẹn nạn nhân T. đến ngày 28-5 tiếp tục làm việc và sẽ đưa đi giám định sau ba ngày xảy ra vụ việc.

T.KHUÊ - P.NGỌC