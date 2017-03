Nữ sinh viên treo cổ trong phòng trọ

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, nạn nhân chết do treo cổ trong phòng tắm. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến Hương tự vẫn. Theo chủ nhà trọ, Hương là sinh viên đang theo học năm thứ ba một trường ĐH tại TP.HCM. Gần đây, Hương thuê phòng trọ trên ở cùng bạn gái và đi làm cho một công ty tại KCN Sóng Thần.

l Cùng ngày, người dân đi tập thể dục phát hiện xác anh Hoàng Văn Sỹ, đầu bếp Khu du lịch biển thị xã Cửa Lò (Nghệ An) nằm bên đường thuộc phường Thu Thủy (Cửa Lò). Cạnh đó là chiếc xe máy của anh Sỹ. Theo công an tỉnh, trên người nạn nhân có nhiều vết dao kiếm chém. Điện thoại anh Sỹ có nhiều tin nhắn nội dung đe dọa và đòi gặp anh. Từ số điện thoại nhắn tin, Công an thị xã Cửa Lò đã triệu tập một số nghi can.

l Ngày 23-7, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Công và 13 đối tượng (đều ở huyện Quỳnh Lưu). Đây là những nghi can đuổi chém khiến anh Vũ Ngọc Lâm rơi xuống sông chết và hai người khác bị thương vào đêm 20-7.

VÕ BÁ - ĐẮC LAM