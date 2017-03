Nữ sinh viên truy bắt hai tên cướp

Trưa 29-3, chị Nguyễn Thị Thái An (sinh viên Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức) đang lưu thông trên đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long A, quận 9) thì bị Đức và Duy đi xe máy ép sát, giật chiếc điện thoại iPhone 4 bỏ trong túi áo khoác. Nạn nhân tri hô rồi đuổi theo hai tên cướp. Khi đến khu dân cư Nam Hòa (phường Phước Long A), chị An cho xe lao vào đuôi xe khiến hai tên cướp té ngã. Nhờ có sự hỗ trợ của người đi đường, chị An đã bắt được tên Đức cùng tài sản bị cướp, riêng tên còn lại trốn thoát. Sau đó biết khó thoát, tối cùng ngày, Duy và Vũ đã đến công an đầu thú.

Bước đầu các tên cướp khai nhận cùng rủ nhau đi cướp giật. Theo đó, Duy và Đức đi chung xe máy ép xe để cướp, còn Vũ chạy phía sau làm nhiệm vụ cản địa.

ĐĂNG LÊ