Nữ tài xế nói 'con người không quan trọng' giải trình gì?

Ngày 5-5, ông Nguyễn Công Thành, Bí thư Đảng ủy Khu kinh tế-Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, cho biết bà Trần Thị Thùy Trang (39 tuổi), Chánh văn phòng Đảng ủy Khu kinh tế, đã thừa nhận có thái độ và phát ngôn thiếu chuẩn mực sau va chạm giao thông.



Nữ tài xế nói "con người không quan trọng" sau va chạm giao thông (ảnh cắt từ clip)

Bà Trang chính là người phụ nữ lái ô tô màu xanh BKS 16N-5265 va chạm với một nam sinh viên đi xe máy điện tại đường Nguyễn Bình (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) chiều 2-5. Sau khi va chạm, bà này đã có thái độ, lời nói phản cảm “người không quan trọng”, khiến dư luận bất bình.

Ông Thành cho hay sau khi dư luận phản ánh, ông đã yêu cầu bà Trang báo cáo tường trình lại sự việc. Theo đó, bà Trang đã thừa nhận đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực. Tuy nhiên, bà Trang cho rằng những lời nói này được phát ra ở thời điểm bị kích động mạnh, bản thân bà không giữ được bình tĩnh.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số hình ảnh và clip ghi lại hình ảnh vụ va chạm giao thông giữa ô tô màu xanh do bà Trang điều khiển và chiếc xe máy điện của một nam sinh, làm hai xe bị hư hỏng nhẹ, nam sinh cũng bị thương nhẹ. Theo đó, chiếc ô tô màu xanh đỗ ở giữa đường, xe máy điện màu đỏ đổ ra đường, bà Trang liên tục to tiếng đôi co.

Công an phường yêu cầu đưa gọn xe vào giải quyết, bà Trang vẫn tiếp tục to tiếng. Thấy công an hướng dẫn nam sinh vào phòng khám gần đó để khám, bà Trang tỏ ra không đồng ý. Khi cán bộ công an nói “con người là quan trọng chị ạ”, nữ tài xế này liền tuyên bố “con người không quan trọng”, khiến những người dân có mặt ở hiện trường bức xúc.

Liên quan đến vụ nữ tài xế ô tô va chạm giao thông có phát ngôn gây sốc này, nguồn tin từ Công an quận Ngô Quyền cho biết Đội CSGT-TT-CĐ đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra quận này điều tra, làm rõ. Theo đó, do bà Trang không hợp tác khi dựng lại hiện trường nên phải chuyển sang điều tra làm rõ.