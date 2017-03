Tại buổi tuyên dương “Gương sáng phố phường” lần thứ 15 do báo Công An TP.HCM tổ chức (ngày 15-8), nữ trinh sát Bùi Thị Ngọc Vân và cảnh sát khu vực (CSKV) Nguyễn Hồng Hải là hai trong sáu gương điển hình được chọn giao lưu. Hành động của hai cán bộ công an nhân dân (CAND) này như hoa thơm tỏa ngát giữa đời thường.

Nữ trinh sát phá đường dây mại dâm ngàn đô

“có tai mắt của dân, có người dân tham gia thì việc phá án trở nên dễ dàng, có những vụ án không có người dân thì khó mà thành công”. Đó là chia sẻ của Trung úy Bùi Thị Ngọc Vân, trinh sát Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM. Vào lực lượng CAND được hơn bốn năm, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng chị Vân đã cùng với đồng đội khám phá thành công hàng trăm vụ án, trong đó có chuyên án triệt phá đường dây môi giới mua bán dâm của hoa hậu, người mẫu, hay các đường dây môi giới mại dâm cho người nước ngoài, tổ chức cờ bạc, mua bán trẻ em…

tặng hoa, kỷ niệm chương cho sáu gương điển hình “gương sáng phố phường” lần thứ 15-2014. Ảnh: LÊ TUẤN

Là nữ trinh sát, những khó khăn càng nhân lên gấp bội so với đồng đội nam. suốt ngày dầm mưa dãi nắng ngoài đường, việc ăn uống không điều độ, có những lúc tưởng hết chuyên án sẽ được nghỉ ngơi cùng gia đình nhưng ngay hôm sau lại bước tiếp vào một chuyên án khác.

Trong chuyên án khám phá đường dây môi giới mua bán dâm do hoa hậu MX điều hành, chị Vân được giao nhiệm vụ tiếp cận, bám đường đi nước bước của MX. Trong khi MX di chuyển bằng ô tô, thường xuyên từ TP.HCM đi các tỉnh thì Vân cùng với đồng đội bám theo bằng xe máy, ra đến quốc lộ thì việc đeo bám cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Cuối cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của Vân và đồng đội, chuyên án đã thắng lợi. Kết thúc chuyên án, 12 người bị bắt giữ, trong đó có các hoa hậu, người mẫu, diễn viên nổi tiếng.

Trong cuộc sống đời thường, nữ trinh sát Bùi Thị Ngọc Vân còn phải đánh đổi những hạnh phúc riêng tư, khi công việc chủ yếu vào ban đêm, lễ, tết lúc nào cũng phải sẵn sàng nên đến giờ chị vẫn “phòng không chiếc bóng”. Trong quá trình đánh các vụ án, trên cơ thể chị đầy những vết sẹo vì bị ngã xe hay va chạm trong lúc khống chế tội phạm. Chia sẻ về những thành công của mình, chị luôn khẳng định công việc điều tra khám phá án không phải của riêng ai, mà còn là của cả tập thể, đồng đội, nhất là phải dựa vào tai mắt của người dân.

Anh CSKV cõng người bệnh AIDS trên lưng

Đại úy Nguyễn Hồng Hải, CSKV phường 8, quận 4, trong suốt 15 năm gắn bó với nghề luôn được người dân tin yêu và ủng hộ. Địa bàn phường 8 được xem là phức tạp nhất của quận 4, tập trung nhiều đối tượng nghiện ma túy, cùng với dân có tiền án, tiền sự… Ngay từ ngày đầu được phân xuống địa bàn, Đại úy Hải đã rong ruổi khắp các con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, nắm từng hộ dân để từ đó đặt ra kế hoạch chuyển hóa.

Thực tế công việc chuyển hóa địa bàn không phải một ngày một bữa là xong. Để làm được điều đó, Đại úy Hải phải tích cực vận động để có được sự hưởng ứng, đồng tình của dân. Người CSKV này đã tiếp cận, giúp cho nhiều người lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, tìm công ăn việc làm giúp cho cuộc sống của họ tốt hơn để dứt bỏ hẳn quá khứ.

Tại khu phố có anh NTH vừa chấp hành án tù về lại tái nghiện và bị bệnh AIDS giai đoạn nặng nên người thân không dám đến gần. Lúc anh H. bệnh nặng cần phải đi điều trị, nhờ dân thì không ai dám xắn tay vào, thế là anh Hải đã không nề hà cõng anh H. trên lưng để đưa ra xe chở đi bệnh viện chữa trị. Chứng kiến hình ảnh ấy, bà con khu phố rất khâm phục anh CSKV hết lòng vì dân.

Nhiều người vì hoàn cảnh không có nhà cửa, giấy tờ tùy thân nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, hiểu được khó khăn đó, Đại úy Hải đã tận tình giúp làm giấy CMND, nhập hộ khẩu cho họ ổn định cuộc sống.

Từ việc dễ đến việc khó, Đại úy Hải làm theo kim chỉ nam là lấy dân làm gốc. việc làm tận tâm của anh đã lan tỏa và được người dân tin, ủng hộ, chung tay loại bỏ những cái xấu, giúp địa bàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

HOÀNG TUYẾT