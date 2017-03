Nực cười xế hộp xếp hàng mua nhà thu nhập thấp

“Đúng là giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố chú ạ”, chị bán nước vừa nói vừa chỉ về phía mấy chục chiếc ôtô đỗ vòng quanh sân vận động, gần ngay nơi nhận hồ sơ mua nhà thu nhập thấp đầu tiên của Hà Nội ở thị trấn Xuân Mai.





Những chiếc xế hộp nối đuôi nhau tại nơi nộp hồ sơ (Ảnh: Võ Hải)



Cầu may

“Tôi đã đi nộp và khóc ròng!”

Người dân xếp hàng chờ đến lượt mua hồ sơ (Ảnh: Võ Hải)



Minh bạch?

Xuất hiện “cò” mua nhà thu nhập thấp



Ngay sau khi chủ đầu công bố tiếp nhận hồ sơ mua nhà thu nhập thấp (khu CT1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông), trên mạng Internet đã xuất hiện những lời rao có thể mua giúp nhà thu nhập thấp. Ngày 12/9, chúng tôi liên lạc với một số điện thoại 090207xxxx để “nhờ giúp”, người đàn ông trả lời điện thoại cho biết, mặc dù đã hết hạn nộp hồ sơ nhưng nếu là một trong các đối tượng ưu tiên thì anh ta vẫn có thể nộp hồ sơ.



“Hồ sơ của anh sẽ đẩy các hồ sơ khác ra”, người đàn ông quả quyết. Cũng theo người đàn ông trên, nếu không thuộc đối tượng ưu tiên cộng điểm, không quen biết thì hồ sơ coi như... bỏ đi.

(Theo VNN/Gia đình)

Trong 2 ngày 9 - 10/10, hàng nghìn người đã đổ về khu chung cư của công ty Vinaconex Xuân Mai (thị trấn Xuân Mai, Hà Nội) cùng bộ hồ sơ trong tay với hy vọng được sở hữu 1 trong 328 căn hộ dành cho người thu nhập thấp tại khu nhà CT1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông. Số lượng căn hộ hạn chế nên hầu hết mọi người tới làm thủ tục với tâm lý “cầu may”.Anh Tiến - công tác tại một công ty xây dựng ở Hà Đông cho biết, sau khi đã nghiên cứu rất kỹ điều kiện anh thấy chắc chắn mình chỉ được không quá 90 điểm (thang điểm tối đa là 100 - PV) nên đã không làm hồ sơ, nhưng vợ anh thì không nghĩ thế nên cứ bảo nộp thử xem sao. Cùng cảnh anh Tiến, chị Hoa (trú tại quận Cầu Giấy) do đang ở nhờ bố mẹ chồng, nhà chồng lại có 2 anh em trai nên chật chội, bức bối. “Chồng tôi đang đi công tác, điện thoại về giục đi làm hồ sơ. Nếu không được thì để lấy kinh nghiệm mua các khu sau, cũng chả mất gì”, chị Hoa tâm sự.Tâm lý cầu may được thể hiện rất rõ khi cuối buổi nộp hồ sơ ngày 10/10, hàng chục cái tên được nhân viên công ty gọi làm thủ tục đã bỏ về. Một nhân viên bảo vệ cho biết, ngày nào cũng có trường hợp bỏ hồ sơ lại như trên. “Họ thấy đông quá, nghĩ mình có nộp hồ sơ cũng không được nên bỏ của chạy lấy người”, người bảo vệ nói.“Để làm được bộ hồ sơ, phải đọc mấy chục trang văn bản, sau đó đi xin xác nhận của chính quyền, chọn ngày giờ đẹp vượt gần 40km (từ trung tâm Hà Nội) mới tới được nơi nộp hồ sơ”, anh Hùng vừa chăm chú theo dõi nhân viên gọi tên theo thứ tự, vừa kể lại hành trình đi mua nhà thu nhập thấp mà theo anh nói là một kiểu “hành mình”. Anh kể tiếp, đến nơi nộp hồ sơ phải ngồi đợi gần 2 giờ đồng hồ mới đến lượt vào vòng sơ tuyển. “Mà tôi thấy nhiều người bị trả hồ sơ về bổ sung, có người phải làm lại tới 4 lần”, anh Hùng than thở.“Tôi đã đi nộp và khóc ròng” đó là câu chuyện của một gia đình ở quận Ba Đình. Lần đầu vợ chồng lên nộp hồ sơ, được nhân viên cho biết hồ sơ chưa hợp lệ, rồi hướng dẫn cụ thể những nội dung cần làm lại. Sau khi hoàn thiện hồ sơ như hướng dẫn mang tới nộp, người nhân viên khác bảo hồ sơ không được. Sau một hồi “tranh đấu”, người nhân viên kia gọi “sếp” ra và vị cán bộ cấp trên kết luận “hồ sơ không sai nhưng điểm sẽ không cao”. “Gia đình tôi sẽ tiếp tục vụ này. Nếu không được mua, phải trả lời chúng tôi bằng văn bản, có xác nhận chứng minh rằng đã chấm điểm hồ sơ và lý do không được là gì?”, chị vợ bức xúc nói.Theo anh Hiếu (công tác tại Ban quản lý dự án của một quận), do có quen biết nên anh mới nộp hồ sơ. “Nhưng cũng chưa biết thế nào, mình quen được, người khác cũng quen được”, anh Hiếu tỏ ra lo lắng.Trong ngày cuối cùng nhận hồ sơ, chúng tôi đã chứng kiến một đôi vợ chồng trẻ không qua vòng sơ tuyển hồ sơ mà vào thẳng nơi tiếp nhận. Tại đây, trước sự ngạc nhiên của nhân viên tiếp nhận, người đàn ông đã rút ra một tấm danh thiếp đưa cho nhân viên này. Sau 10 phút kiểm tra hồ sơ và lấy giấy biên nhận, đôi vợ chồng trẻ tươi cười bước ra cửa và leo lên chiếc xe con mới tinh.Việc được “đặc cách” qua vòng một của đôi vợ chồng trẻ trên khiến chúng tôi không thể không đặt câu hỏi về tính công bằng và minh bạch trong việc bán những căn hộ thu nhập thấp. Những hàng xe con nối dài tại nơi nộp hồ sơ cũng làm dấy lên băn khoăn: Những người bước xuống từ những chiếc xe đó phải chăng cũng thuộc diện thu nhập thấp?