Núi lở lấp đường, hai xã vùng cao bị cô lập

Chiều 5-10, ông Nguyễn Thanh Tùng - chủ tịch UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết mưa lớn kéo dài mấy ngày qua đã gây lở núi, hàng ngàn mét khối đất, đá, cây gỗ đổ ập xuống làm tuyến đường nối từ trung tâm huyện đến hai xã vùng cao An Toàn và An Nghĩa bị vùi lấp.

Đoạn qua Cổng trời bị sạt lở nặng, giao thông bị chia cắt hoàn toàn - Ảnh: N.Trần Nặng nhất là tại Km15 (Cổng trời), núi lở lấp kín mặt đường cao 2m, dài gần 1km, giao thông bị chia cắt hoàn toàn. UBND huyện An Lão đã huy động xe ủi, xe múc… để khắc phục sạt lở, phục hồi đường sá nhưng vì vẫn còn mưa lớn, núi tiếp tục sạt lở nên việc thi công tạm dừng, chờ đến khi nắng ráo mới thi công trở lại. Theo ông Tùng, đây là tuyến đường duy nhất nối hai xã vùng cao An Toàn và An Nghĩa nên việc vận chuyển lương thực, thực phẩm cũng như người bệnh phải đi bộ băng qua những đoạn đường sạt lở, rất khó khăn và nguy hiểm, trong khi việc khắc phục sẽ mất khá nhiều thời gian. Hiện hai xã trên có khoảng 300 hộ dân, với 1.200 nhân khẩu, hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số. Theo N.Trần (TTO)