‘Nước mắt công dân’ của ông Huỳnh Văn Nén

Đã bắt nghi phạm vụ bà Lê Thị Bông bị giết Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau buổi công bố quyết định đình chỉ, Đại tá Phạm Thật - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết ông thấy rất nhẹ lòng khi ký quyết định đình chỉ bị can cho ông Nén dù vụ án này trước đây ông không phụ trách. Đại tá Thật nói vụ án giết chết bà Lê Thị Bông đêm 23-4-1998 vẫn đang được CQĐT tiến hành làm rõ. Hiện CQĐT đã bắt giữ được nghi phạm giết chết bà Bông gần 18 năm trước và đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, nghi phạm bị bắt chính là Nguyễn Thọ - người đã bị anh Nguyễn Phúc Thành tố cáo. Được biết trước khi bị bắt, Thọ đã thay tên đổi họ, cưới vợ và sinh sống tại một huyện biên giới phía Tây Nam. PHƯƠNG NAM Cùng lúc xin lỗi cả hai vụ án oan Chiều 28-11, PV đã gọi điện thoại trao đổi với Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Quang liên quan đến trách nhiệm bồi thường oan đối với ông Huỳnh Văn Nén trong cả hai vụ ông bị làm oan (vụ bà Bông và vụ “vườn điều”). Ông Quang cho biết do đây là trường hợp đặc biệt và pháp luật cũng chưa có quy định rõ nên TAND tỉnh sẽ xin ý kiến của TAND Tối cao. Qua điện thoại, ông Biện Văn Hoan, Phó Chánh án TAND tỉnh, nói vắn tắt rằng về nguyên tắc người bị oan thì sẽ được bồi thường nếu có đơn yêu cầu. Trước mắt, thứ Năm tuần tới (ngày 3-12), TAND tỉnh sẽ tổ chức buổi xin lỗi ông Nén đối với cả hai vụ án, còn bồi thường như thế nào thì phải trao đổi với các cơ quan chuyên môn. Ông Hoan cũng cho biết trong buổi trao quyết định đình chỉ bị can cho ông Nén sáng qua, ông đã trực tiếp đưa đơn yêu cầu bồi thường cho gia đình ông Nén và hướng dẫn cách viết đơn. THANH TÙNG