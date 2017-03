Nước mắt của thí sinh dưới mái nhà người dưng

C. có ý định sẽ dọn sạch sẽ căn nhà có bốn phòng và nhờ thông tin lên Facebook để các em, các cháu thí sinh nghèo ở các huyện xa tập trung về Phan Thiết thi THPT 2016 có chỗ ở miễn phí. C. còn tâm sự sợ các thí sinh ở xa không quen thuộc đường sá nên mỗi sáng vào lúc 5 giờ 30, C. sẽ mua bánh mì, bánh bao và nước khoáng đến lo cho các thí sinh ăn sáng trước khi vào phòng thi.

Thông tin vừa được đăng lên Facebook đã có hàng ngàn lượt chia sẻ, đường dây nóng của Chương trình Tiếp sức mùa thi tỉnh Bình Thuận đã liên lạc. 10 rồi 20, 30 thí sinh đã đăng ký. Phóng viên của Đài Truyền thanh Phan Thiết đã kết nối và muốn đưa thông tin về hình ảnh tốt đẹp này nhưng C. từ chối. Anh nói: “Việc mình làm nhỏ xíu, chỉ là giúp các học sinh nghèo có chỗ ở, đưa lên báo, lên đài mắc cỡ lắm”. Để có chỗ đàng hoàng đón thí sinh nhưng tìm người làm không có, C. huy động vợ cùng làm với mình. Hai vợ chồng đã cọ rửa gần cả buổi trời từ sàn nhà đến nhà vệ sinh mới sạch sẽ.

Chiều 29-6, tôi và C. đến đón các thí sinh, nhìn hành trang của những học sinh nghèo mà thương. Mỗi đứa chỉ có một cái ba lô đựng quần áo, sách vở. Có đứa thậm chí không có ba lô nên nhét hết hành trang vào bịch nylon đen. C. vội vã nói tôi đứng chờ rồi quay đi, khoảng 20 phút sau đã nhờ người đưa đến sáu chiếc quạt mà C. vừa đi mượn và một đống mùng mền mới mua. “Các con phân ra mà ngủ, có giấc ngủ ngon, mát mẻ thi mới tốt được. Chú hứa đứa nào thi có điểm cao nhất chú sẽ thưởng 5 triệu đồng”. Sau tuyên bố của C., có mấy thí sinh nữ quay đi chùi nước mắt. Chắc chắn đó là những giọt nước mắt xúc động vì bài học tình người.

Ngạc nhiên hơn khi biết căn nhà mà vợ chồng C. đang ở chiều nay cũng đã có 12 thí sinh nữ tập kết hành lý đến ở và C. phải ôm mền gối đến nhà bạn bè ngủ nhờ. Muốn khen C. một tiếng nhưng thấy thừa thãi quá, chỉ biết bắt tay thật chặt để cảm ơn vì việc tốt ở cuộc đời này vẫn còn rất nhiều…