Nước mắt làng cá bè trên sông Đồng Nai

Chất lượng nước ngày càng xấu Chiều 5-1, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Phạm Thị Kiều Diễm, Trưởng phòng Quản lý nuôi trồng và phát triển thủy sản, Chi cục Thủy sản Đồng Nai, cho biết cơ quan này đã tiến hành đo mẫu nước tại hiện trường để phân tích một số chỉ tiêu môi trường. “Theo quan sát của chi cục, trước khi cá chết có biểu hiện lờ đờ, nổi đầu. Chất lượng nước ngày càng có chiều hướng xấu hơn thời điểm ba ngày trước. Chúng tôi nhận định cá chết do hàm lượng ôxy trong nước giảm thấp, gây bất lợi cho cá, tôm” - bà Diễm nói. Theo bà Diễm, việc suy giảm mạnh nồng độ ôxy có thể do nhiều nguyên nhân như ô nhiễm hữu cơ sinh học, ô nhiễm hóa học, biến đổi đột ngột của thời tiết ảnh hưởng đến môi trường, dòng chảy. Do vậy vào thời điểm giao mùa, để ngăn ngừa các thiệt hại có thể xảy ra, chi cục khuyến cáo người dân không nên sử dụng các loại thức ăn tự chế, tăng cường các chất hỗ trợ, sục nước để cung cấp ôxy cho cá… _____________________________________ Ông Lê Văn Trung, Chánh Văn phòng UBND TP Biên Hòa, cho biết UBND TP Biên Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xuống hiện trường thống kê thiệt hại của người dân và tìm hiểu nguyên nhân cá chết. Sau khi có báo cáo của các cơ quan chức năng, UBND TP Biên Hòa sẽ có chính sách hỗ trợ cụ thể đối với người dân có cá bị chết. Ngoài ra UBND TP Biên Hòa cũng đề nghị Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai nhanh chóng điều tra xem nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước.