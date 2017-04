Ở Bình Chánh có bà Năm trừ… tà

Theo chỉ dẫn của người dân, sáng 15-4, với gương mặt ủ rũ, ánh mắt ngơ ngáo, PV Pháp Luật TP.HCM tìm đến nhà bà Năm Hoàng nổi tiếng trừ tà ma ở tổ 45, ấp 3, xã Hưng Long (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Hơn 10 phút sau bà Hoàng về. Người phụ nữ trạc 55 tuổi nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Tôi liền khoanh tay, cúi đầu kính cẩn: “Chào cô”.

Bị vong phá nên phải làm... trâu, ngựa

Căn nhà khói nhang nghi ngút, hoa trái trưng đầy. Vừa ngồi xuống ghế bà Hoàng vừa hỏi: “Cậu ở đâu tới, bệnh tình ra sao?”. PV nhăn mặt, giả vờ mỏi mệt: “Dạ, em ở Hóc Môn. Mấy tháng nay ăn không ngon ngủ không yên, người cứ bồn chồn lo lắng, vợ chồng lục đục…”. Không để PV nói hết lời, bà Hoàng lên tiếng: “Được rồi, cậu bị ma nhập. Để cô trục con ma khỏi người, cậu sẽ hết bệnh”.

Sau khi khoác lên người chiếc áo nâu sòng, mỗi tay đeo một tràng hạt dài, bà Hoàng ngồi đối diện, miệng lẩm bẩm khấn. Bất chợt bà nhắm nghiền mắt, người lắc qua lại, xòe quạt múa may vài cái rồi lên tiếng giọng ồ ề. Lúc này hồn “mẹ phụ mẫu” đã nhập vào xác bà Hoàng, hỏi: “Cậu từng bỏ một giọt máu phải không?”. PV làm bộ ngây ngô, “mẹ” liền nói: “Là cái thai khi còn trong bụng đó, biết chửa”. PV rụt vai, khoanh tay kính cẩn rồi trả lời bừa: “Dạ, dạ”. Sau một hồi, “mẹ” khẳng định PV từng “bỏ” thai nhi cách đây hơn 20 năm. Do thai nhi không được làm người nên tìm mọi cách phá phách. Vẫn giọng ồ ề, bà phán tiếp: “Mẹ cũng vừa tới chỗ cậu làm. Cậu siêng năng, làm việc tốt nhưng không thể thăng quan tiến chức mà suốt đời phải làm trâu, làm ngựa vì bị một đồng nghiệp độ 30 tuổi cứ chọt sau lưng. Cũng là do thai nhi theo phá”.

“Sau khi buộc người yêu phá thai, cậu bỏ luôn cô ta rồi lấy vợ khác. Do vậy, thai nhi cũng bám theo cậu giở trò này trò nọ khiến vợ chồng luôn cắn đắn, to tiếng. Trước mắt, cậu cần có người phù hộ để cuộc sống tạm thời yên ắng. Sau đó cô sẽ trục tà ma khỏi người cậu” - bà Hoàng phán.

Rồi bà lim dim cặp mắt, tay vỗ bộp bộp lên đùi một lúc rồi mở mắt và ra dấu “mẹ” phụ mẫu đã xuất. Sau khi uống ngụm nước, bà Hoàng kêu tôi về mua bảy loại trái cây, một bó hoa và 5 lít rượu đế sáng mai mang tới để làm phép trục ma quỷ. Đặc biệt, khi đi “nhớ mặc quần... tà lỏn để trục cho dễ”.



Hồn “mẹ phụ mẫu” đang nhập vào xác bà Năm Hoàng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Trục ma quỷ bằng rượu (?)

Sáng 16-4, PV mang vàng mã, lễ vật đến như lời dặn. Bà Hoàng còn yêu cầu đặt thêm 360.000 đồng vào mâm lễ. “Cậu vướng nạn lâu quá nên trục ma quỷ khỏi người hơi khó, phải có thêm mâm lễ này. Sau khi trục xong, cô “phóng” chớ cô không có “ăn”” - bà lên tiếng.

Sau khi diễn lại màn khấn vái, nhập hồn như hôm trước, bà Hoàng đổ rượu ra tô rồi đốt thêm bó nhang. Một tay cầm bó nhang cháy đỏ, tay kia bà Hoàng vẩy rượu liên tục vô bàn chân tôi. Khấn vái xong, bà ta đưa bó nhang cho một người đàn ông. Trong lúc tay trái ông này ấn mạnh vào vùng trán và thái dương của PV thì tay phải cầm bó nhang huơ liên tục trên đỉnh đầu, sau lưng, trước mặt. Rồi bà Hoàng ra lệnh há miệng để… “bùa phép đi vào người cho nhanh nhằm sớm trục ma quỷ ra ngoài”. Cảnh này được diễn đi diễn lại mấy lần. Trong khi đó, PV nhìn bó nhang cháy đỏ sợ thót tim vì nhỡ đầu nhang quẹt trúng da thịt.

Sau đó, người đàn ông bảo vén áo rồi xoa rượu khắp bụng. Thình lình ông ta ấn mạnh hai tay vô bụng đau nhói. PV cố gồng cho đỡ đau, ông ta bảo không được gồng và tiếp tục ấn mạnh hơn. Trước khi kết thúc màn trục xuất ma quỷ khỏi bụng, người đàn ông còn “tặng” PV một cú ấn đau điếng. Tiếp theo, ông ta xoa đầy rượu lên hai chân PV rồi vuốt từ đùi xuống gót. Ngay lúc này, bà Hoàng liên tục vỗ tay vào lòng bàn chân tôi và huơ lia lịa bó nhang cháy đỏ. Vài giây sau, người đàn ông vỗ hai tay lên hai đùi tôi cái đét, bà Hoàng vỗ mạnh vô lòng bàn chân cái chát rồi cả hai cùng đứng lên. “Quỷ ma đã xuất khỏi người con rồi đó. Giờ con theo “mẹ” đưa vong hồn ma quỷ ra ngoài” - bà Hoàng nói rồi cầm bó nhang ra gốc cây da.

Bà Hoàng bảo về tới nhà phải tắm bằng rượu ngay. “Rượu này cô đã làm phép, khi tắm không được pha, xối từ đầu xuống dưới. Ba ngày sau gọi điện thoại cho cô, báo là đã hết bệnh rồi” - bà Hoàng dặn dò. Bà không giấu vẻ hài lòng khi PV kính cẩn cám ơn và đặt lên bàn thờ “mẹ phụ mẫu” tờ bạc 200.000 đồng.