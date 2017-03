'Ở Hà Nội lương 10 triệu thì nên về quê'

Trong bài viết Lương 10 triệu nên về quê hay ở lại Hà Nội? của bạn đọc Ha Trung, tác giả đang phân vân giữa quyết định về quê hay ở lại Hà Nội. Với mức lương 10 triệu và làm chuyên viên trong công ty nhà nước, ở lại Hà Nội mở ra nhiều cơ hội nhưng lại phải ở nhà thuê, trong khi về quê lương thấp nhưng nhà cửa đường hoàng, được ở gần chăm sóc cha mẹ già.



Bài viết này nhận được rất nhiều ý kiến góp ý của độc giả. Đa phần bạn đọc đều khuyên tác giả nên về quê.



Độc giả Minhvan góp ý: “Có cơ hội về quê thì về luôn thôi anh ơi, với mức lương hai vợ chồng như vậy thì thiết nghĩ, 10-15 năm nữa không mua được nhà Hà Nội đâu. Về quê, hai vợ chồng lương dưới 10 triệu, nuôi 1-2 đứa con vẫn sống thoải mái hơn nhiều”.











Thăm dò ý kiến trên trang mạng, có hơn 80% độc giả khuyên tác giả nên về quê. Ảnh: chụp màn hình



Độc giả Tâm có suy nghĩ: “ Bạn nói rằng ngày bạn bước chân ra đi, bạn vẫn mong có một ngày được trở về sinh sống và làm việc tại quê hương của mình. Nếu thật là bạn đã xác định như thế thì có gì phải nghĩ ngợi nhiều. Đem kiến thức và cách nhìn mới về giúp ích cho quê hương sẽ thực sự có ý nghĩa, chứ còn lương 10 triệu hay là nhà rộng chỉ là yếu tố thứ hai thôi”.Bạn đọc Xuan1888 khuyên: “Về quê đi bạn. Hãy cho mình một cơ hội để tận hưởng cuộc sống, mặc dù mức lương có giảm, cơ hội nghề nghiệp có thiệt thòi hơn khi ở Hà Nội nhưng bạn sẽ có một cuộc sống êm đềm hơn, hạnh phúc hơn. Với năng lực của bạn mức lương sẽ tăng lên khi bạn tiếp tục làm việc cho công ty dù là ở quê”.Còn độc giả Vothanhhai và Canhquy lại có cùng ý kiến rằng: “Nên về quê mở công ty phù hợp với khả năng của vợ chồng bạn vì làm chủ sướng hơn làm công bạn à”.Bên cạnh đó, độc giả Le Manh Cuong thẳng thắn bày tỏ ý kiến một cách cặn kẽ hơn: “Nhìn vào thực tế của bạn, sau 5 năm lương mới hơn 10 triệu thì tôi cho rằng bạn không phải là con người có tính cạnh trạnh cao ở đất Hà Nội này và năng lực bạn cũng tầm tầm chứ không phải xuất sắc lắm. Trong khi đó, để có được một cuộc sống tốt ở Hà Nội thì các bạn ngoại tỉnh phải có năng lực giỏi trở lên, còn từ trung bình khá trở xuống thì các bạn nên về quê có lẽ sẽ tốt hơn"."Tôi cũng đi nhiều thành phố ở Việt Nam, tôi thấy cuộc sống ở các trung tâm tỉnh lỵ, thành phố nhỏ chỉ kém sôi nổi và thiếu tiện nghi một chút thôi. Nhưng bù lại yên bình và đỡ phải chen chúc. Khi các bạn băn khoăn ở lại Hà Nội hay về quê như thế thì hãy nghĩ cho thông, ở lại để làm gì và sẽ được gì rồi hãy quyết định”.Độc giả có nickname Dacluyen chia sẻ kinh nghiệm của bản thân: “Tôi cũng có nhiều nét tương đồng với bạn. Tôi cũng tốt nghiệp đại học năm 2007 và đi làm ở công ty 100% vốn nước ngoài. Vợ chồng tôi cũng lương gần 10 triệu đồng (năm 2010) nhưng tôi đã về quê được 3 năm rồi"."Tôi về vì nhiều lý do, trong đó có lý do cuộc sống thành thị khá khó khăn với mức lương 10 triệu. Với mức lương này, cứ cho là sau 3 năm, có thể tăng hơn đi nữa thì cũng rất khó khăn để tôi có thể mua được đất hoặc nhà ở Hà thành để mà an cư lạc nghiệp"."Ngoài ra, tôi còn chứng kiến cảnh nhiều bạn bè có con nhỏ nên đón ông bà nội, ngoại từ quê ra trông cháu. Ông bà lên thành thị không quen, chui ra chui vào cái nhà trọ chật chội, thấy cực lắm. Tôi cũng từng đắn đo rất nhiều điều như bạn nhưng rồi tôi quyết định phải dứt bỏ công việc lúc bấy giờ để về quê"."Bây giờ, tôi tự mở một cửa hàng tin học làm tại nhà, thu nhập cao hơn nhiều so với mức lương tôi có được khi đi làm thuê. Bạn cứ cố gắng về quê, không đâu bằng nhà mình đâu bạn ạ! Chúc vợ chồng bạn có quyết định đúng đắn”.Độc giả Phamtran thêm vào: “Nếu ở đâu cũng phải lao động vì cuộc sống, nhưng rõ ràng, ở lại sẽ vất vả hơn. Cuộc sống có là bao, chẳng lẽ cứ ở nhà thuê mãi hay sao? Hay bạn cầu mong có sự thay đổi gì lớn trong cuộc sống quanh bạn hiện tại? Theo tôi, bạn nên về quê xây dựng gia đình đầm ấm, gần cha mẹ để phụng dưỡng và góp phần xây dựng quê hương. Ông bà mình nói không sai đâu phải an cư thì mới lạc nghiệp được”.Song bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng tác giả Ha Trung nên ở lại Hà Nội. Độc giả Phạm Xuân Phúc cho rằng: “Thực ra sống ở đâu cũng phải làm việc tốt mới có khả năng nâng cao đời sống của mình. Bạn đang ở Thủ đô, đang có công việc tốt, đang có nhiều hứa hẹn ở tương lai. Vậy bạn không có lý do gì để về quê”.