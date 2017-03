Ô tô húc nhau, 6 người đi xe đạp thương vong

Các nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Luận (16 tuổi, ở xã Cổ Dũng, học sinh lớp 10 trường THPT Kim Thành); Nguyễn Thị Huyền (25 tuổi, ở xã Tuấn Hưng), Nguyễn Văn Hồng (22 tuổi, ở xã Kim Xuyên), Nguyễn Thanh Nga (21 tuổi, ở xã Kim Xuyên).

Hai người bị thương gồm: Nguyễn Thị Đào (20 tuổi, ở xã Kim Xuyên, là công nhân may của Công ty Cường Ngoan), Nguyễn Thị Thúy là học sinh (16 tuổi, ngụ tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành ).

Theo cơ quan công an, tai nạn xảy ra giữa xe container BKS 16H - 9649 kéo rơ moóc 16R - 2109, do lái xe Nguyễn Văn Hưng (trú tại tỉnh Hải Dương) điều khiển, chạy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng với xe ô tô BKS 16H - 2402, do lái xe Nguyễn Đức Phương (42 tuổi ngụ tại thành phố Hải Phòng) điều khiển.

Sau cú va chạm, hai xe ô tô trên lao tiếp vào các xe đạp đi bên đường.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, hai tài xế xe ô tô đã bỏ trốn. Những người bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn trên.

Theo Phúc Hưng (Dân trí)