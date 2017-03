Ô tô tông xe máy, ba người thương vong

Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Quyên điều khiển xe máy biển số 33L2-3818 chở cháu Đỗ Huy Kiến Thành (hai tuổi) và cháu Đỗ Trà My (sáu tuổi) về gần đến nhà thì bị xe ô tô bảy chỗ biển số 52A-080.70 do một phụ nữ (đang mang thai tám tháng) điều khiển tông vào. Lực tông mạnh khiến cháu Thành bị cuốn vào gầm xe ô tô, cháu My và chị Quyên bị văng ra xa. Chiếc xe ô tô tiếp tục tông vào một xe máy khác đang dựng gần đó và chỉ dừng lại khi đâm vào hai trụ điện trên lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến ba người thương vong. Ảnh: DT

Vụ tai nạn khiến cháu Huy tử vong tại chỗ, chị Quyên và cháu My được người dân đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Tại hiện trường, phần đầu chiếc ô tô bị biến dạng hoàn toàn, hai xe máy cũng bị hư hỏng nặng, hai trụ điện xuất hiện nhiều vết nứt dưới gốc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

D.THANH