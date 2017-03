Ô tô trên phà lao xuống sông, một người chết

Từ trên phà, một xe ô tô bảy chỗ bất ngờ vọt tới hất tung hàng rào chắn bảo vệ, lao xuống sông. Rất may lúc ô tô gần lao ra khỏi phà thì mũi bàn phà trờ tới ponton kẹp giữ ô tô lại được một thời gian ngắn. Trong tích tắc, hai người trên ô tô kịp thời mở tung cửa nhảy ngược lên phà thoát chết.

Đến chiều cùng ngày, chiếc ô tô đã được trục vớt. Đại tá Lê Văn Tiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết chiếc ô tô rơi xuống sông là của lực lượng công an, đi công tác từ TP.HCM về ngang qua phà Vàm Cống. Hai người trên xe thoát nạn. Cũng theo Đại tá Tiền, hiện chưa thể xác định có bao nhiêu xe và người bị rơi xuống sông do va chạm với ô tô trên. Lực lượng chức năng mới chỉ vớt được thi thể của một người đàn ông. Công tác tìm kiếm cứu hộ và điều tra nguyên nhân tai nạn vẫn tiếp tục được tiến hành.

VĨNH SƠN