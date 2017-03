Ô tô vi phạm có thể bị khóa bánh, cẩu đi

Ngày 7/1, UBND TPHCM đã giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Giao thông vận tải, công an thành phố rà soát các quy định pháp luật nhằm đề xuất các hình thức xử phạt như: khóa bánh xe, cẩu xe, xử phạt thông qua ghi hình bằng camera đối với ô tô vi phạm nhằm chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ xe ô tô gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.



Ngoài ra Thường trực Ban ATGT thành phố có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan soạn dự thảo Chỉ thị về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị TPHCM năm 2013 trình UBND thành phố. Trong đó phải nêu rõ trách nhiệm từng đơn vị, đồng thời phân cấp mạnh cho từng địa phương, nhất là cấp phường, xã trong kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông.



Trước đó, Sở GTVT đã thống nhất phải thu phí đỗ ô tô theo giờ trên cơ sở kiến nghị của UBND quận 1 về việc thí điểm thu phí ở khu vực trung tâm nhằm giảm ùn tắc, tăng nguồn thu ngân sách. Theo kiến nghị của UBND quận 1, do mức thu phí đậu ô tô hiện nay chỉ 5.000 đồng/lượt, thấp hơn 4 lần so với mức phí do UBND TP ban hành nên chủ phương tiện không gửi xe trong các tòa nhà hoặc bãi giữ xe có thu phí mà gửi trên đường.



Trong thời gian chờ HĐND thành phố thông qua, 9 tuyến đường có lưu lượng ô tô đậu rất đông sẽ được chọn thí điểm gồm: Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Lai, Hàm Nghi, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hai Bà Trưng, Thủ Khoa Huân, Đông Du. Theo UBND quận 1, cách làm này sẽ khuyến khích chủ xe gửi xe vào các bãi giữ xe hoặc cao ốc, nhường chỗ cho những người có nhu cầu thực sự khi đến khu trung tâm.



Tuy nhiên, để việc triển khai thực hiện thí điểm được thuận lợi, Sở GTVT cho rằng UBND quận 1 cần phải xây dựng đề án thu phí đỗ xe theo giờ trên các tuyến đường do mình quản lý, trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Ngoài ra, cơ sở pháp lý thu phí đỗ xe ô tô theo giờ sẽ được giao cho Sở Tài chính phối hợp với



Sở Tư pháp tham mưu UBND thành phố có văn bản kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh Thông tư số 97/2006/TT-BTC theo hướng thu phí dừng, đỗ xe ô tô theo thời gian thay vì theo số lần đỗ xe và thu theo phương pháp lũy tiến, tránh vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực phí, lệ phí.



Trước khi được sự đồng thuận của Sở GTVT về vấn đề này, UBND quận 1 từng kiến nghị được dùng biện pháp tháo biển số đối với những trường hợp dừng, đỗ xe trái phép. Tuy nhiên, ngay sau khi được công bố, “sáng kiến” này đã gặp rất nhiều phản ứng vì dư luận cho rằng bất hợp lý.





Theo Quốc Quang (VietNamnet)