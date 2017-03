Ô tô vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn

Theo đó, khoảng 13h ngày 07/2, trên QL 1A đoạn qua xã Cẩm Vịnh, xe ô tô 7 chỗ BKS 38H-7804 do Nguyễn Viết Anh điều khiển hướng Nam – Bắc do muốn vượt lên ô tô đang đi phía trước nên đã mất lái đâm phải xe máy mang BKS 38M1- 057.26 do anh Hồ Văn Quý (SN 1983, trú tại xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh) chạy hướng ngược lại.

Chiếc xe gây tai nạn liên hoàn

Chiếc xe ô tô 38H -7804 tiếp tục va chạm với xe máy BKS 38N3-6273, trên xe có hai người là anh Trần Đình Phi (SN 1989) và Hồ Quốc Chung (cùng trú tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên) khiến xe máy trượt dài rồi kéo theo xe đạp của một học sinh ở xã Cẩm Vịnh đang đi cùng chiều.

Sau cú va chạm, cả xe ô tô, xe máy và xe đạp lao xuống phần đường đang thi công mở rộng của QL 1A.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cả 4 nạn nhân Quý, Phi, Chung và học sinh chưa rõ danh tính phải nhập viện cấp cứu. Nhưng nạn nhân Trần Đình Phi đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại hiện trường để phân làn đường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Trần Văn (VNN)