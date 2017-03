Ói ra máu sau khi bị công an làm việc

Ngày 12-2, sau khi được cấp cứu tại BV Đa khoa Hoàn Hảo (Dĩ An, Bình Dương), anh Nguyễn Hồng Khởi (21 tuổi, quê Nghệ An) đã hồi tỉnh và cho biết anh bị công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức đánh đến mê man.

Nghi là đánh?

Tối 11-2, anh Khởi được Công an phường Linh Xuân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu, chấn thương khắp cơ thể, ói ra máu, tràn dịch hố chậu...

Theo tường trình của anh Khởi, anh bị công an phường đánh vào chiều 11-2 vì nghi ngờ anh đã trộm tiền. “Sáng 11-2, tôi và người bạn tên Bình đến khu nhà trọ của chị ruột Nguyễn Thị Mai đang ngụ khu phố 4, phường Linh Xuân để giúp chị dọn nhà chuyển đi nơi khác ở. Đến nơi thì chị Mai đang đi làm nên hẹn tôi đến chiều quay lại dọn đồ. Sau khi nói chuyện một lúc với bà chủ nhà trọ thì tôi và người bạn ra về. Đến chiều, khi tôi đang ở Đồng Nai thì nhận được điện thoại của chị Mai. Qua điện thoại, chi Mai cho biết chị bị tai nạn, đang nằm ở BV Hoàn Hảo nên tôi cùng với bạn tên Hải đến bệnh viện. Tôi đến nơi mới biết chị Mai không bị tai nạn gì mà đây là “kịch bản” của Công an phường Linh Xuân. Họ chờ tôi đến để đưa tôi và người bạn về phường làm việc” - anh Khởi nói.





Anh Khởi đang nằm điều trị tại bệnh viện. Ảnh: HT

Theo anh Khởi, sau khi đưa anh về phường, công an đưa anh vào một phòng kín. Tại đây, một người mặc thường phục liên tục hỏi anh có cạy cửa lấy trộm 2,5 triệu đồng ở khu nhà trọ của chị gái hay không. “Tiếp đó có thêm một người nữa vào phòng, vừa hỏi vừa dùng gậy nhựa đánh vào đùi, đánh dép vào đầu, đá vào bụng… làm tôi ộc máu mũi, máu miệng. Sau khi đánh, họ cho tôi ra ngoài ngồi và tôi nôn ra máu, ngất xỉu. Người bạn tên Hải thấy vậy bèn van xin: “Các chú cho em con đi cấp cứu”. Sau đó, tôi được một nhóm công an phường đưa lên xe ô tô chở đến bệnh viện cấp cứu” - anh Khởi kể.

Phó xin lỗi, trưởng phủ nhận đánh người

Theo chị Mai, khoảng 15 giờ ngày 11-2, khi chị đang làm việc ở công ty thì được báo là có công an cần gặp. Khi gặp, Công an phường Linh Xuân thông báo là bà chủ nhà trọ bị trộm cạy cửa lấy mất 2,5 triệu đồng, công an nghi Khởi và người bạn đi cùng lấy. Công an yêu cầu chị giả bị tai nạn, điện thoại kêu Khởi đến khu vực BV Hoàn Hảo gấp và chị đã thực hiện theo yêu cầu của công an…

Theo người nhà anh Khởi, sau khi nhập viện, sáng 12-2, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Trưởng Công an phường Linh Xuân đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe anh Khởi, nói lời xin lỗi anh Khởi cùng gia đình, đồng thời xin trả toàn bộ tiền viện phí cho anh Khởi.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Văn Phúc - Trưởng Công an phường Linh Xuân cho biết: Ngày 11-2 là ca trực của ông. Khi nhận trình báo của chủ nhà trọ về việc mất tiền, công an rà soát, biết Khởi cùng một người bạn có mặt ở nhà trọ vào thời điểm bị mất trộm nên đã liên hệ với chị của Khởi… “Cùng với việc đưa Khởi về phường làm việc, chúng tôi xác minh nhanh và biết Khởi từng có một tiền án về tội cướp tài sản. Sau công an phường làm việc một lúc thì Khởi mệt, tự ngã, giãy như người sắp chết nên chúng tôi đưa đến bệnh viện (!?)” - ông Phúc nói.

Về các vết thương trên người anh Khởi, ông Phúc cho hay: “Chúng tôi không đánh, không biết các vết thương đó từ đâu ra. Việc phó công an phường đến bệnh viện xin lỗi, thừa nhận sai, tôi không biết. Anh Hùng không trực nên không biết sự việc mới đến bệnh viện…”. Ông Phúc giải thích thêm: “Hôm 11-2, ca trực có nhiều việc nên phường có nhờ một số bảo vệ dân phố, dân quân ngồi trông coi. Trong quá trình công an ra ngoài làm việc khác, những người này có làm gì anh Khởi không thì không biết (!?)”.

Theo chị Mai và anh Hải, trước khi làm việc với công an, anh Khởi hoàn toàn khỏe mạnh. Sau khi vào phòng với công an thì bị ói ra máu, ngất xỉu.

Ông Phúc thông tin: Hai công an trực tiếp làm việc với anh Khởi vào chiều 11-2 là Thiếu úy Minh và Thiếu úy Vũ. Ngày 12-2, hai người này còn nghỉ bù nên chưa có báo cáo giải trình. “Những dấu vết bị thương trên cơ thể anh Khởi không biết vì lý do gì. Nếu anh Khởi bị công an đánh, chúng tôi sẽ kiểm điểm, xử lý nghiêm túc. Sự việc xảy ra ở phường nên chúng tôi vẫn có trách nhiệm với nạn nhân” - ông nói.

MAI KHUÊ