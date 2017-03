'Ôm' hướng về người khuyết tật

1FORCHANGE là chiến dịch vận động gây quỹ xây dựng nhà văn hóa dành cho người khuyết tật, nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật có cơ hội được tham gia vào các hoạt động xã hội. Đóng góp cho chiến dịch 1FORCHANGE có thể là 1$, một ý tưởng, một mối quan hệ kết nối, một hoạt động gây quỹ, một giờ/ngày/tháng tình nguyện và nhiều hình thức khác.

Bạn Ngô Hồng Ân, Trưởng nhóm Free Hugs Nha Trang, cho biết: “Chương trình này tương tự như “Free hugs - ôm miễn phí” khi tình nguyện viên của chương trình sẽ trao cho người đi bộ những cái ôm chặt. Điểm khác biệt là người được ôm phải trả tiền. Số tiền cho mỗi lần ôm như vậy là 10.000 đồng (mười ngàn đồng). Kết thúc cái ôm chia sẻ, tình nguyện viên của chương trình sẽ gửi tặng một tấm thiệp cảm ơn cùng lời mời đến tham gia sự kiện “Một thế giới cho tất cả”, diễn ra vào ngày 2-12 sắp tới”.

Lấy cảm hứng từ chiến dịch #1forchange mà trung tâm Khuyết tật và Phát triển (gọi tắt là DRD) đang thực hiện, nhóm Freehug Nha Trang đã tổ chức hoạt động gây quỹ mang tên 1hugforchange, mỗi cái ôm nhân vật Baymax tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, hoặc một bức ảnh chụp cùng nhân vật mascot dễ thương. Số tiền thu được từ hoạt động nhóm Freehug Nha Trang sẽ đóng góp cho chiến dịch 1forchange để hoàn thành mục tiêu xây dựng trung tâm văn hóa tiếp cận với người khuyết tật .

- “Một thế giới cho tất cả” là sự kiện chào mừng ngày Quốc tế Người khuyết tật, đồng thời kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm DRD. Sự kiện sẽ được tổ chức từ lúc 16 giờ ngày 2-12 tại sân 4A, Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4A Phạm Ngọc Thạch, quận 1) với nhiều hoạt động hấp dẫn, nhiều khách mời nổi tiếng như MC Thanh Bạch, đạo diễn Thanh Thủy,… 1FORCHANGE cũng là một trong chuỗi hoạt động hướng đến ngày hội này.