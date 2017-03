Ơn trời cho mùa lúa chét

Lúa chét năng suất chỉ vài giạ/công nhưng đối với bao gia đình lam lũ nơi quê nghèo thì nó quý biết nhường nào.

Nghề của dân nghèo

Đến cánh đồng Trung Bắc Hưng, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên (An Giang), nối từ kênh Trà Sư với kênh Tha La đã thấy tấp nập người gặt hái từng bông lúa chét chớm vàng. Họ là dân nghèo ở các cụm, tuyến dân cư quanh đó. Trừ gần 100.000 ha nằm trong đê bao lúa ba vụ, còn trên 200.000 ha lúa sản xuất hai vụ trong năm ở An Giang nơi nào cũng lên xanh lúa chét. Vì thế, mấy ngày này đi khắp An Giang đều thấy những toán người lom khom ngoài đồng thu hoạch… lúa chét.

Nhà nghèo tới đáy nên khi gặp lúa chét, anh Nguyễn Văn Tài nhà trên tuyến dân cư Lý Thị Cầm, xã Nhơn Hưng mừng lắm. Anh kể, mùa khô vợ chồng đi lãnh mối làm thuê. Mấy mùa lũ trước nước ngập cao nên sắm lưới ra đồng giăng kiếm tiền đắp đổi. Khoảng chục năm trở lại đây, cá thiên nhiên cạn kiệt nên anh bỏ nghề. Mùa lũ rồi anh cũng thất nghiệp, chạy xuống vàm xáng Vịnh Tre, huyện Châu Phú xin theo ghe đục làm nghề bắt cá tra mướn. Làm chưa đầy tháng thì người ta không thuê nữa do người nuôi cá thua lỗ và “treo ao” gần hết. Trong lúc lưỡng lự chưa biết làm gì, anh thấy ngoài đồng lúa chét trổ bông. “Nửa tháng trước lúa chét bắt đầu chín, vợ chồng tôi chạy mua liền hai cái lưỡi hái ra đồng cắt lúa. Nhà có hai đứa con nhỏ, vợ chồng ra đồng mót lúa nên không ai trông giữ, đành cho chúng theo ngồi trên xuồng cùng đi mót. Xuồng mót tới đâu kéo chúng theo tới đó. Tụi nhỏ cũng phải giang nắng dầm sương với mình, do nghèo phải ráng chịu chứ sao giờ!” - anh Tài vừa cầm dây xuồng rê kéo vừa gặt mấy bông lúa chét lưa thưa trên đồng nước, thở dài.

Trầm người dưới nước gặt lúa chét.

Bà Đinh Thị Điệp sống độc thân và ở đậu trong nhà người em cũng là dân nghèo trên tuyến dân cư Lý Thị Cầm. Bà kể: “Nhà tôi có bảy anh chị em. Hơn chục năm về trước cha mẹ tôi mất nên để lại căn nhà. Tôi bán nó chia tiền cho mấy đứa em nghèo. Giờ tôi không còn mảnh ruộng, làm ngày nào sống ngày nấy. Ở một mình và ăn chay trường từ nhỏ nên tôi tiêu xài cũng ít. Mùa lúa rồi tôi đi cắt được gần chục giạ, giờ thấy có lúa chét nên ra đồng cắt kiếm thêm vài giạ nữa để đảm bảo cái ăn qua mùa lũ”.

Dân đi mót lúa chét mỗi người một cảnh nghèo và họ có cùng suy nghĩ: “Chắc thấy dân nghèo quá nên trời cho lũ nhỏ để có lúa chét mà ăn”.

Vất vả mưu sinh

Chạy dọc theo tuyến dân cư Lý Thị Cầm hầu như nhà nào cũng ra đồng mót lúa chét. Vợ chồng ông Lê Văn Như và bà Nguyễn Thị Điểm do làm thuê quanh năm nên sức ngày một kiệt. Gia đình ông Như có sáu người con và sống bằng nghề “làm thuê bá nghệ”. Mùa lúa đến, cả nhà kéo nhau ra đồng cắt lúa mướn. Hết lúa cắt thì quay sang giũ rơm, mót lúa sót. Mùa lũ về, cả nhà cùng hành nghề câu lưới. “Mấy năm nay con cái trong nhà cưới gả nên lao động vơi nhiều và cuộc sống càng chật vật hơn. Vợ chồng tôi thì đã kiệt sức. Mùa lũ này thằng út đi soi cá, còn mẹ nó đi cắt lúa chét. Nhưng hổm rày làm chưa được bao nhiêu thì bà ấy đã nằm một chỗ!” - ông Như tâm sự.

Những bông lúa chét vất vả kiếm được.

Nhọc nhằn hạt lúa Sau nhiều ngày dãi nắng nhặt nhạnh từng bông lúa chét, dân nghèo lấy lúa thu hoạch được cho vào bao ủ. Sau đó họ lấy ra cho vào một tấm lưới cước trải dưới đất, dùng cây đập tách lấy lúa rồi đem phơi nắng cho khô. Lúa khô xong họ lấy đi giê loại bỏ hạt lửng, lép. Dù có cực đến mấy người dân nghèo vẫn cố làm, vì đối với họ lúa chét như những hạt ngọc trời ban để chạy cái đói đe dọa hằng ngày.

Bảy năm trước, người con gái thứ bảy nhà ông Như là chị Lê Thị Bé Tý vì cắt lúa chét mà đạp trúng bảy lưỡi hái, cắt gần đứt lìa bàn chân. “Dân cắt lúa chét mang theo lưỡi hái. Lấy sợi dây cột vào cái thau đựng lúa, đầu dây nọ cột vào eo mình rồi kéo đi trên cánh đồng nước nổi. Năm đó, lúc gom đồ chuẩn bị về nhà thì con Tý đội trên đầu cái bao lúa, tay cặp nách cái thau chứa bảy cái lưỡi hái. Chiếc thau nặng và tuột rớt xuống mặt ruộng. Cùng lúc đó chân nó bước tới đạp trọn vào bảy lưỡi hái, bị cứa trọn vào bàn chân nó gần đứt lìa. Gia đình phải tốn mất hai chỉ vàng con Tý mới hết bệnh!” - bà Điểm kể.

Cũng năm đó, trong lúc cắt lúa chét người con gái thứ năm con ông Như tên Lê Thị Thúy Hường cũng bị lưỡi hái gặt đứt mất một lóng tay út. “Gặp được lúa chét mừng lắm, vì bảy năm nay mới có một lần. Ai cũng tranh thủ vì buông ra là cái đói chực chờ” - ông Như tâm sự.

Gia đình bà Neang Dênh còn thảm khổ hơn. Chồng bà mất sớm, để lại bà một mình nuôi bốn người con. Hiện bà sống với hai người con chưa lập gia đình và bà đang mang chứng bệnh xơ gan cổ trướng nên chẳng thể làm nặng. “Do nhà nghèo mà bốn đứa con tôi lo đi làm kiếm sống nên không đứa nào học được lớp… 1. Tôi mang bệnh hiểm nghèo nhưng nhà không có tiền nằm bệnh viện, tranh thủ ngày con nghỉ tôi đi hốt thuốc Nam từ thiện uống cho đỡ bệnh” - bà Dênh kể.

Sống trong cảnh làm thuê đong gạo chợ, thấy có lúa chét chín ngoài đồng mà mẹ con bà Dênh mừng không tả nổi. “Mấy mùa lũ trước tụi em cũng đi làm đủ nghề nhưng cái đói cứ lảng vảng trước mắt. Giờ thấy có lúa chét cả xóm ai cũng mừng. Nhờ trời ban cho lúa chét chứ nếu không thì năm nay dân nghèo khổ lắm!” - em Tống Văn Hận, con bà Dênh, bật thiệt nói.

VĨNH SƠN