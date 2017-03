Ông “chủ tịch xã mất tích” vì chứng khoán, số đề

(PL)- Công an huyện Hàm Thuận Nam vừa hoàn tất các thủ tục để chuyển vụ án Lê Thanh Bình, nguyên chủ tịch xã Tân Thành, bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý. Lý do chuyển hồ sơ vì số tiền lừa đảo của Bình gần 40 tỉ đồng, thuộc thẩm quyền điều tra cấp tỉnh.

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 25-12-2009, ông Lê Thanh Bình bỏ nhiệm sở sau khi đã lừa đảo hàng chục tỉ đồng. Dù lừa đảo bạc tỉ nhưng khi bị bắt, trong túi ông Bình không còn đồng nào và công an phải trả 2 triệu đồng tiền khách sạn nơi ông Bình ẩn náu. Bước đầu ông Bình khai nhận đã dùng tiền chiếm đoạt chơi chứng khoán và số đề… PHƯƠNG NAM