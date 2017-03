“Ông chủ và đầy tớ” ở sân golf

Caddy lúc nào cũng phải đi cùng khách chơi golf để phục vụ mọi yêu cầu từ che dù, đưa gậy, đưa nước... - Ảnh: Vũ Thủy



Caddy bị đạp chuyển viện điều trị Ngày 16-8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Vĩnh Phúc, nơi chị Phạm Thị Tuyết - caddy Câu lạc bộ Golf Star Đại Lải - điều trị từ sau khi bị khách chơi golf đạp hôm 12-8, cho biết bệnh nhân Tuyết vừa xin chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, cách đó khoảng 150km để điều trị và có người chăm sóc. Thời điểm chuyển viện, chị Tuyết có một vết bầm ở đùi (vị trí bị đánh) nhưng đã có thể tự đi tập tễnh tốc độ chậm, còn tiếp tục phải điều trị. Trao đổi với PV về thông tin khách chơi golf Trần Hải Lê thường nóng nảy và từng bất hòa với caddy phục vụ tại sân golf Đại Lải, chị Tuyết xác nhận điều này và nói khi công ty phân công phục vụ khách Trần Hải Lê chị vẫn sẵn sàng và sau đó có vụ việc chị bị đánh chiều 12-8.



L.ANH

Theo VŨ THỦY (TTO)



Bản thân tôi cũng từng có thời gian làm caddy, phục vụ khách trong sân golf, tôi cảm nhận và rất chia sẻ với những cảm giác mà cô caddy tội nghiệp kia phải trải qua. Trong thế giới ở sân golf, không ít khách chơi golf tự cho mình cái quyền của những ông chủ, đối xử với caddy như đầy tớ. Trong số họ không ít người là doanh nhân thành đạt, là những người có địa vị ngoài xã hội.Ở ngoài đời, trong công việc không biết họ hành xử ra sao, nhưng khi cầm cây gậy golf họ cho mình cái quyền buông thả, hành xử thiếu văn hóa với những người phục vụ họ trong suốt cuộc chơi.Làm caddy, ngày nào tôi cũng kéo bao gậy nặng trịch trên sân golf giữa trưa nắng hay giữa cơn mưa ướt át mệt nhoài, nghe mắng chửi xối xả và chứng kiến không ít những pha quăng gậy bực tức mà nếu chẳng may cây gậy ấy trúng vào người thì chắc chắn phải đi cấp cứu.Có cô caddy bị khách ném cát vào mặt, cát dính cả vào mắt mũi tèm nhem chỉ biết lầm lũi xoa mặt. Nhưng hung bạo như vị khách nọ thì không thể chấp nhận được.Nghề caddy của cô gái trẻ tên Tuyết vốn dĩ đã là một công việc vất vả mà có lẽ hợp với sức của nam giới hơn. Một nam caddy đã thôi việc bảo rằng nghề này kiếm ra tiền, tháng 6-7 triệu đồng mà chẳng cần bằng cấp, quá tốt với anh nhưng nhục lắm.Cả buổi lếch thếch kéo bao gậy nặng chạy theo khách, rót nước, đưa khăn, lau gậy... mà nhiều khi bị mắng chửi, quát tháo chẳng ra gì. Cô caddy kéo bao gậy suốt quãng đường 6-7 cây số đã đáng thương lắm rồi nhưng áp lực tinh thần, căng thẳng khi bị khách la mắng, đổ lỗi khi đánh hỏng còn khó khăn hơn nhiều lần. Và giờ là bị đạp đến xỉu.Hành động ngăn cản không cho ông khách đánh vì tốp đi trước cách họ không đầy 200m của cô caddy chẳng có gì là sai.Lực bay của một trái banh golf nếu trúng vào người rất nguy hiểm, có thể gây chấn thương. Cô lo cho sự an toàn của người khác nên ngăn cản. Còn vị khách nọ, chẳng lẽ không ý thức được điều đó khi đánh hỏng lại ra tay đánh phụ nữ.Khi còn làm caddy, kết thúc mỗi lượt kéo gậy về lại khu nghỉ ngơi dành cho caddy, không lúc nào tôi không nghe caddy phàn nàn, than thở về khách.Trên sân các cô không nói lại, không được phản kháng nên mọi dồn nén phải chờ hết ca mới xả ra với các đồng nghiệp cho đỡ uất ức. Nhưng ít ra các cô còn có khả năng kiềm chế, có cách hành xử văn hóa hơn khối ông khách đạo mạo. Máu ăn thua đã bốc lên thì không ít ông khách không còn ý thức kiềm chế, nóng nảy, văng tục, mắng nhiếc caddy. Ấy vậy mà có một khách chơi golf từng tâm sự với tôi rằng giới doanh nhân họ chơi golf một phần để rèn luyện sự kiên nhẫn.Thực tế, không ít những người lại thể hiện điều ngược lại trên sân golf. Thua thì cay cú và cay cú đến mức không làm chủ được cả cách hành xử của họ.Gọi điện cho cô caddy đã từng làm việc chung tổ ngày trước, chưa kịp hỏi gì cô đã hỏi tôi có nghe chuyện “caddy bị đánh ngất xỉu ở sân golf Đại Lải không”. Cô bảo đọc xong thấy sợ quá. Bình thường khách nóng nảy, cục tính, mắng mỏ thậm tệ cô cũng biết, nhưng mất bình tĩnh như vị khách này thì sợ thật. Cô lo sợ không biết có lúc nào các vị khách của cô cũng không kiềm chế và cô cũng sẽ bị hành hung như cô gái trên. Nhưng cuối cùng cô dịu lại: “Chắc lúc đó ổng nhập vào golf quá.Người ta đã xin lỗi và bồi thường thì cũng bỏ qua cho người ta đi”. Có lẽ các “ông chủ” trên sân golf còn phải học nhiều ở những người “đầy tớ” phục vụ cho những cuộc chơi sang trọng.