Ông Cù Huy Hà Vũ bị điều tra về hành vi tuyên truyền chống nhà nước

Hôm qua, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an, cho biết ngày 6-11, VKSND Tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với ông Cù Huy Hà Vũ về hành vi tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Điều 88 BLHS.

Theo Trung tướng Tư, sau khi tiến hành tạm giữ ông Vũ vì có dấu hiệu dâm ô, trụy lạc tại một khách sạn ở TP.HCM, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra máy tính cá nhân, điện thoại…, phát hiện ông Vũ đã làm ra và lưu giữ nhiều tài liệu có nội dung chống nhà nước Việt Nam, đòi lật đổ chế độ, thực hiện đa nguyên đa đảng, kêu gọi nước ngoài can thiệp. Cụ thể, trong máy tính của ông Vũ chứa 40 tài liệu gồm 240 trang. Ngoài ra, khám xét tại nhà riêng, cơ quan chức năng cũng thu được hàng chục tài liệu có nội dung chống nhà nước Việt Nam. Trung tướng Tư khẳng định hành vi tuyên truyền chống nhà nước thể hiện ở các tài liệu như: “Chiến tranh Việt Nam và ngày 30-4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ”; “Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt Nam”; “Đa đảng hay là chết”; “Phải đa đảng mới chống được lạm quyền”… Ngoài ra, ông Vũ cũng đã có quan hệ với các đối tượng có tư tưởng chống đối nhà nước ở trong nước, các thế lực thù địch chống Việt Nam ở nước ngoài. Cụ thể, ông Vũ cũng đã thực hiện hơn 20 cuộc trả lời phỏng vấn các đối tượng, đài báo ở nước ngoài có nội dung chống nhà nước. Đồng thời, ông Vũ đã chuyển tài liệu do mình làm ra để các đối tượng ở nước ngoài sử dụng nhằm mục đích chống phá Việt Nam. Mặt khác, ông Vũ còn làm ra các tài liệu đưa tin thất thiệt, bịa đặt, xuyên tạc, kích động, cổ súy, hô hào chống nhà nước, vu khống, xúc phạm danh dự các lãnh đạo nhà nước, chính quyền như: “Đường sắt cao tốc Bắc Nam - dự án tham nhũng”, “Đơn khởi kiện Thủ tướng Chính phủ về hành vi ban hành Nghị định cấm công dân khiếu nại tập thể trái Hiến pháp và pháp luật”; “Văn phòng Chính phủ từ cố ý làm trái pháp luật đến trắng trợn xuyên tạc sự thật”; “Đơn tố cáo Chủ tịch UBND quận Hà Đông”… Trung tướng Tư kết luận việc bắt, khám xét đối với ông Cù Huy Hà Vũ được tiến hành theo đúng trình tự pháp luật. THANH TÚ