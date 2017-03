Ông Đoàn Văn Vươn được đề nghị đặc xá

Tạo điều kiện cho người đặc xá sớm hòa nhập “Các ngành chức năng của Đồng Nai tạo mọi điều kiện thuận lợi cho những người được đặc xá sớm hòa nhập với cộng đồng. Mỗi cán bộ, chiến sĩ công an, các ban ngành, địa phương, đặc biệt những người trong gia đình, dòng họ và mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, không kỳ thị đối với những người mới ra tù để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng”. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương, nhấn mạnh tại buổi làm việc với Đồng Nai về công tác đặc xá năm 2015 vào ngày 16-8. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng làm việc với trại giam Xuân Lộc (Bộ Công an). Tại đây, Phó Thủ tướng đề nghị cán bộ trại giam Xuân Lộc phải thực hiện đúng quy trình đặc xá để không bỏ sót người đủ điều kiện nhưng cũng không làm sai người không đủ điều kiện. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao mô hình giúp đỡ những phạm nhân ra tù mà Đồng Nai và trại giam Xuân Lộc đang thực hiện như quỹ doanh nhân đối với an ninh trật tự, câu lạc bộ người hoàn lương, quỹ tấm lòng vàng… Đây là cách làm hay, sáng tạo góp phần hỗ trợ, tạo điều kiện cho những người ra tù sớm hòa nhập cộng đồng. Phó Thủ tướng cũng đến khu nhà nghỉ của phạm nhân để kiểm tra công tác cải tạo, ăn nghỉ và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của những phạm nhân được xét đặc xá dịp 2-9 tới. Tại đây, Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc được đặc xá, tha tù trước thời hạn là việc làm nhân đạo, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người bị kết án nhưng quá trình cải tạo có ý chí phấn đấu vươn lên, ăn năn hối cải trước những việc làm trong quá khứ. Do vậy, ông yêu cầu sau khi mãn hạn tù, mọi người trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống, chăm chỉ làm ăn và trở thành người có ích cho xã hội. Trong đợt đặc xá này, tỉnh Đồng Nai đề nghị cho 117 phạm nhân được đặc xá. Còn trại giam Xuân Lộc có 525 phạm nhân được xét đặc xá. Trong đợt này, Đồng Nai cũng sẽ tiếp nhận gần 700 người trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. TIẾN DŨNG