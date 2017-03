Ông lão cắt cổ bạn nhậu đã chết

Ngày 16-8, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết bị can Mai Văn Phó (SN 1927, ngụ ấp Bình Trung, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), đối tượng đã dùng dao cắt cổ bạn nhậu dã man đã chết vào chiều ngày 15-8 do bệnh già.

Trưa ngày 4-6, tại nhà ông Phó có tổ chức tiệc nhậu gồm ông Phó, Mãi Văn Út Thôi (SN 1967, con ông Phó), Huỳnh Văn Lực (SN 1960, ngụ ấp Bình Lợi, xã Long Bình) và ông Dương Văn Sáu. Trong lúc nhậu thì xảy ra cự cãi giữa 2 cha con ông Phó vì ông Thôi cho rằng ông Phó không công bằng trong việc đối xử giữa con trai và con gái. Ông Phó tức giận lấy chén ném vào người Thôi nhưng không trúng Thôi mà trúng vào người ông Sáu. Được mọi người căn ngăn nên ông Thôi và ông Sáu bỏ ra về. Ông Lực và ông Phó tiếp tục nhậu thì lại xảy ra mâu thuẫn. Ông Phó bất ngờ dùng cây dao yếm cắt cổ ông Lực khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, ông Phó đã bị bắt tạm giam nhưng sau đó vì sức khoẻ yếu nên được cho tại ngoại để điều tra.

Trước đây ông Phó làm nghề mổ heo nhưng trước khi thực hiện hành vi phạm tội thì ông chỉ sống một mình mà không sống chung với ai trong số 11 người con. Theo S. Hậu (NLĐO)