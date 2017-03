Ông lão nghèo trúng độc đắc lại trúng số

Ông lão vui mừng khi thần may mắn hai lần gõ cửa. Ảnh: Thiên Chương. Ông lão vui mừng khi thần may mắn hai lần gõ cửa. Ảnh: Thiên Chương.



Theo Thiên Chương (VNE)



Với 3 tờ vé số, mỗi tờ mang về 200.000 đồng, ông cụ lần này trúng giải 7. "Trước khi trúng số độc đắc, tui nằm chiêm bao thấy mình may mắn số đỏ đến 3 lần. Như vậy tui sẽ còn một lần nữa lãnh thưởng, nhưng không biết ít hay nhiều thôi", miệng móm mém tươi cười, ánh mắt vẩn đục vẫn ngời tia hy vọng, ông lão 97 tuổi này nói với PV.Giải thích cho chuyện may mắn trúng số liên tục trong những ngày đầu năm này, ông Hết cho rằng, "ngoài Trời Phật thương tình", ông còn được những người mình từng giúp đỡ "ngầm" phù hộ bởi "ngày còn trẻ, gặp người khốn khó là tôi giúp", ông nói.Lú lẫn không thể nhớ hết những việc mình đã làm trong cuộc đời, ông Hết kể có khoảng 10 người rơi vào cảnh khó đã được ông giúp.Đáng nhớ nhất là 3 lần nhảy xuống sông vớt người chết đuối, một lần cứu một đứa bé bị ngã vào lu nước.Nghĩ mình sẽ tiếp tục được may, ông cụ dùng toàn bộ tiền trúng giải lần này để mua vé số trở lại. "Mình không trúng thì mấy cô bán vé số cũng vui vì bán được hàng", ông nói. Tin thần tài lần thứ hai ghé thăm ông Hết khiến cả khu phố nhốn nháo. Sau khi chúc mừng ông cụ, nhiều người đã nghĩ đến khả năng may mắn còn đến với nơi này nên ai gặp vé số cũng mua. Không ít người nghĩ ông lão đang số đỏ nên rình xem hễ ông mua số của ai thì cũng mua theo.Có người lại đến sờ vào tay ông cụ một cái rồi ra mua vé để "hưởng cái hên của ông già".Chiều hôm qua, chính quyền phường 5, quận 11, TP HCM đã phải họp bàn chuyện giúp đỡ, bảo vệ an ninh cho ông lão trúng số độc đắc, do số tiền ông sở hữu quá lớn trong khi ông bà đã "gần đất xa trời".Khẳng định vẫn không can thiệp vào tài sản của ông Hết, tuy nhiên chính quyền địa phương cho biết sẽ giao tổ dân phố và công an khu vực quan tâm nhiều hơn đến tình hình an ninh trật tự tại nơi vợ chồng ông cụ sinh sống, nhằm can thiệp kịp thời nếu có những người tự xưng là người thân để vòi tiền.Kế hoạch giúp ông lão xây lại nhà và sắm sửa vật dụng trong gia đình cũng được bàn đến. Lãi suất từ số tiền 5 tỷ đồng đang gửi ngân hàng, Hội người cao tuổi sẽ lĩnh với số tiền vừa đủ để chi tiêu cho vợ chồng ông Hết. Riêng vấn đề thừa kế tài sản khi ông bà "trăm tuổi", chính quyền địa phương sẽ nhờ phía luật sư tư vấn.Ngày 28 Tết, dùng tiền lì xì của một nhà hảo tâm mua 6 tờ vé số, ông Nguyễn Văn Hết trúng độc đắc 5 tờ trị giá 7,5 tỷ đồng và một tờ trúng 100 triệu đồng. Sau khi trúng số, ông vui mừng phân phát cho nhiều người. Số tiền còn lại trong ngân hàng là 5 tỷ đồng. Sau khi trúng số, nhiều người xưng là người thân đã tìm đến nhà ông cụ xin chia tiền. Chính quyền địa phương phải can thiệp để ông lão được yên thân.