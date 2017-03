Ông Nguyễn Hùng Dũng chuyển về làm phó trưởng Ban Dân tộc

Theo đó, đã triển khai quyết định điều động ông Nguyễn Hùng Dũng, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng, giữ chức phó trưởng Ban Dân tộc TP Cần Thơ. Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hải, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, giữ chức phó trưởng Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về phòng, chống tham nhũng.

Trước đó, cuối tháng 9-2011, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ đã thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Dũng. Nguyên nhân vì ông này in họ tên và chức vụ của mình trên phong bì cưới của con trai khiến dư luận cho rằng đây là việc làm phô trương, có ý trục lợi. Tuy nhiên, giải trình với cơ quan chức năng, ông Dũng cho rằng do bận việc nên người thân khi đặt in thiệp cưới đã tự ý làm.

GIA TUỆ