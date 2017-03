Ông Nguyễn Vinh Trạch từ trần

Cụ ông Nguyễn Vinh Trạch đã từ trần lúc 9 giờ ngày 21-5-2016 (tức 15-4 âm lịch). Nhập quan lúc 10 giờ ngày 22-5-2016. Lễ viếng bắt đầu từ 12 giờ ngày 22-5-2016; linh cữu quan tại nhà tang lễ thành phố, 25 Lê Quý Đôn, quận 3, TP.HCM.

Lễ truy điệu lúc 6 giờ 30, đóng quan lúc 7 giờ ngày 25-6-2016, an táng tại nghĩa tranh thành phố. Cụ ông Nguyễn Vinh Trạch là bố đẻ của đồng chí Thiếu tướng Trần Việt Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh-Bộ Công an.