Theo đó, sáng 10-11, PV Phạm Ngọc Thụy và Bế Thị Vui đang trao đổi với người dân phường Hiệp An (thị xã Thủ Dầu Một) để nắm thông tin liên quan tới đơn khiếu nại việc xây dựng nhà trái phép của ông Sơ. Bất ngờ ông Sơ xuất hiện giật lấy đơn tố cáo từ tay PV và xé nát. Ngoài ra, ông có hành vi, lời nói xúc phạm khác. Đến khi công an phường xuất hiện can thiệp thì vụ việc mới dừng lại.

Ông Nguyễn Quang Hiệp, Phó Giám đốc Đài Truyền hình Bình Dương (đồng thời là Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương), cho biết sau khi vụ việc xảy ra, ông Sơ đã gặp lãnh đạo đài truyền hình để xin lỗi. Theo ông Sơ, nguyên nhân do ông nóng nảy. Trước khi xảy ra vụ việc, ông Sơ có uống vài ly rượu.

VÕ BÁ