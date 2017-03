Ông Tây mất hết đồ đạc, nhịn đói hai ngày?

Chuyện ông Tây 73 tuổi ngồi khóc ở vỉa hè vì mất hết đồ đạc được bạn Phạm Thị Phương (23 tuổi), chủ một quán trà sữa ở đường Lê Văn Lương, quận 7, TP.HCM, đăng tải trên Facebook vào ngày 19-7. Thông tin này nhanh chóng được hàng chục ngàn lượt like, chia sẻ từ cộng đồng mạng. Từ đó, nhiều bạn trẻ đã tìm đến, giúp đỡ. Tuy nhiên, thực hư chuyện ông mất đồ đạc như thế nào thì khó xác định được.

Nhiều người tìm đến giúp đỡ

Bạn Phương cho biết: “Ngày 19-7, mình thấy ông ngồi trên vỉa hè, khóc rất to và kể lể về chuyện bị cướp giật hết đồ đạc, ví tiền, giấy tờ…, lúc đó ông nói đã nhịn đói hai ngày và phải ở ngoài đường, mình thấy quá thương nên đã mua cơm, nước và chia sẻ trên mạng”. Phương cho biết đã báo sự việc cho Công an phường Tân Quy. Sau đó, cán bộ công an phường này có đến quán trà sữa tìm gặp ông để hỗ trợ nhưng không gặp.

Theo Phương, từ lúc chia sẻ thông tin trên mạng, ông Tây được rất nhiều người tìm đến hỏi han, chia sẻ, giúp đỡ, trong đó không ít người là người nước ngoài.

Trước hoàn cảnh tội nghiệp của ông, một người dân đã cho ông ở nhờ tại chung cư trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7. Sáng 21-7, khi chúng tôi tới địa chỉ nơi ông đang tá túc thì đã thấy nhiều bạn trẻ đến để chia sẻ và giúp đỡ. Dáng điệu khổ sở, ông Tây khóc và nói: “Khoảng ngày 18-7, tôi rút tiền tại trụ ATM trên đường Phạm Ngũ Lão (quận 1) rồi bỏ quên chiếc túi ở đó, trong đó có hộ chiếu, thẻ ATM và 4,5 triệu đồng. Khoảng 10 phút sau tôi quay lại thì đã không còn. Tôi bị đuổi khỏi khách sạn vì không đủ tiền, tôi phải ngủ ngoài đường và nhịn đói…”. Thấy ông khóc, nhiều bạn trẻ đến thăm mủi lòng.

Ông Tây cho biết mình tên là Nabil Khaddoumi, 73 tuổi, quốc tịch Úc. Ông cho biết mong muốn duy nhất hiện giờ là nhận được tiền giúp đỡ để mua vé máy bay trở về nước.

Nhiều bạn trẻ đã tìm đến chia sẻ, giúp đỡ ông Nabil Khaddoumi. Ảnh: NGUYỄN TÂN

“Ông ấy khó hiểu lắm”

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Nabil Khaddoumi cho biết ông từng là giáo viên ở Úc và hiện nay ông sống bằng lương hưu. Ông qua Việt Nam hai năm nay vì yêu mến đất nước này. Hằng ngày, ông thường hay đi dọc Công viên 23-9 trò chuyện với các bạn trẻ muốn giao tiếp với người nước ngoài để trau dồi khả năng ngoại ngữ.

Trước khi có thông tin bị mất tiền, không có chỗ tá túc, ông Nabil Khaddoumi ở tại khách sạn SH (quận 1). Ông Nguyễn Văn Tr. - chủ khách sạn SH nói: “Ông ấy khó hiểu lắm, lúc nói vầy, lúc nói khác. Ông ấy thuê phòng ở đây một tháng, ở hết một tháng chúng tôi xin tiền phòng là 4,3 triệu đồng thì ông tỏ ra rất khó chịu, kêu hết tiền. Ông liên tục dùng tay đánh vào đầu và nói money, money (tiền) khiến chúng tôi rất sợ hãi”.

Theo chủ khách sạn SH, bình thường nếu khách thuê dài hạn thì phải trả tiền trước nhưng vì ông Nabil Khaddoumi than gặp nhiều khó khăn nên khách sạn cho ông ngoại lệ. Ông Tr. cho biết: “Trước đó, ông Nabil Khaddoumi có trình bày là mẹ mình mất, cần về Úc, ông đi một ngày thì quay về khách sạn. Ông nói mình gặp khó khăn và tôi có cho ông mượn 500.000 đồng. Cách đây mấy ngày, thấy ông khách này quá khó chịu, hay cáu gắt vô cớ với nhân viên nên chúng tôi hủy hợp đồng thuê phòng và mời ông ra khỏi khách sạn”.